Фарингит вызывает раздражение слизистой оболочки глотки. Она направляет еду в пищевод и играет важную роль в процессах коммуникации. Болезни горла мешают качественно общаться и наслаждаться трапезой. Ниже приведена информация о том, как можно распознать симптомы фарингита и побыстрее выздороветь.

Фарингит: симптомы

При фарингите у больного наблюдаются такие признаки: покраснение задней стенки глотки, беспокоят боли в горле, затрудняется глотание слюны и пищи, ощущается боль в ушах, которая может усиливаться при глотании, увеличиваются лимфатические узлы на шее, а иногда повышается температура и ощущается лихорадка.

Фарингит: психосоматика

Специалисты в психосоматике считают, что фарингит возникает в связи с невысказанными словами и насильным отстранением чувств. Это может быть подавленная злость, ругательства, обида или ненависть. Такая замкнутость блокирует горло человека и вызывает воспаление.

Еще одна причина фарингита — нереализованный потенциал особи. Болезнь проявляется, когда человек не смог проявить себя и таланты, однако сильно мечтает об этом на подсознательном уровне.

Фарингит хронический

Хронический фарингит проявляется в результате вирусной инфекции (простуды, мононуклеоза). Еще возбудителями этой болезни могут стать стрептококки и грибковая инфекция.

У взрослых людей хронический фарингит развивается из-за курения, употребления спиртных напитков или при частых нагрузках на связки.

Острый фарингит

Помимо основных симптомов, при остром фарингите пациентов беспокоит ощущение заложенности и боль в ухе, может быть насморк и боль в мышцах. Основные возбудители болезни: вирусы, бактерии, травмы (чаще всего во время приема пищи), аллергия (зачастую от табака, выхлопных газов или пыльного воздуха).

Гранулезный фарингит

Для гранулезного фарингита характерны ярко красные узелки или гранулы, которые находятся на задней части гортани, и приступообразный кашель. Также к признакам этого заболевания относятся: першение в горле, скапливание слизи в глотке и болезненные ощущения при глотании.

Атрофический фарингит

При атрофическом фарингите у пациента наблюдается очень тонкая слизистая оболочка горла. Считается, что это запущенная стадия фарингита. Слизь в засохшем виде становится коркой, которую больной всячески пытается убрать с помощью сильного сухого кашля.

Фарингит у ребенка

Симптомы фарингита у детей такие же, как у взрослых. Нужно вовремя обращаться к врачам, поскольку у малышей могут воспалиться миндалины, что приведет к ангине. Миндалины в случае осложнения покрываются налетом и пузырьками.

Фарингит: лечение

Вылечить фарингит хорошо помогают физиотерапевтические процедуры: электрофорез с лекарственными препаратами, ингаляции небулайзером и ультразвук. Их можно проходить при отсутствии высокой температуры и гнойного налета в горле.

Также врачи рекомендуют витаминотерапию, часто полоскать горло, употреблять противовоспалительные препараты, антипиретики и антигистаминные медикаменты.

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