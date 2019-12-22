Респираторный микоплазмоз — группа инфекционных заболеваний, которые поражают органы дыхания. Передаются во время родов от матери к ребенку и воздушно-капельным путем (при кашле, чихании и разговоре). Чаще всего страдают от этого недуга дети. Как распознать болезнь и какие существуют методы лечения?
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Респираторная инфекция: микоплазма
Инкубационный период инфекции — три недели от момента заражения.
Основные симптомы у детей: общее недомогание, слабость, повышение температуры тела до отметки 40 градусов, беспокоит ломота в теле и головокружение. Также у больных наблюдается сухой кашель при легочном микоплазмозе, головная боль, заложенность носа и першение, сухость в горле.
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Респираторный микоплазмоз у детей: осложнения
В течении двух недель инфекция микоплазмоза у детей может иметь такие осложнения: поражения слизистой оболочки, рвота, тошнота, высыпания на коже и воспаления конъюнктивы.
Другие виды микоплазмоза у детей. Редко может возникнуть поражение нервной системы, миокардит и перикардит, менингит, менингоэецефалит и полиневрит. Еще врачи могут диагностировать у малышей артрит, когда вирусная инфекция дает осложнения на суставы.
Если микоплазмоз поражает органы дыхания параллельно с другими ОРВИ или гриппом, есть риск развития пневмонии.
Респираторный микоплазмоз: лечение
Можно ли лечить респираторный микоплазмоз? Если игнорировать болезнь, могут возникнуть серьезные последствия.
Врачи рекомендуют больным принимать витамины и антибиотики, жаропонижающие препараты, микстуры и отхаркивающие средства. Хорошо помогают в лечении физиотерапия, антигистаминные препараты, обильное питье, сосудосуживающие капли для носа, дезинтоксикация организма и массаж.
Лечение микоплазмоза у детей имеет свои особенности. Если болезнь проходит в тяжелой форме, врачи назначают антибиотики группы тетрациклина и макролиды.
Детей до 12 лет и тех, у кого масса тела меньше 45 кг, нельзя лечить доксициклином. Новорожденным нужно давать макролиды (они безопаснее фторхинолонов и тетрациклинов).
Правильное лечение респираторного микоплазмоза у детей (без осложнений) поможет им выздороветь в течение одной или двух недель.
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