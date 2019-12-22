Респираторный микоплазмоз — группа инфекционных заболеваний, которые поражают органы дыхания. Передаются во время родов от матери к ребенку и воздушно-капельным путем (при кашле, чихании и разговоре). Чаще всего страдают от этого недуга дети. Как распознать болезнь и какие существуют методы лечения?

Респираторная инфекция: микоплазма

Инкубационный период инфекции — три недели от момента заражения.

Основные симптомы у детей: общее недомогание, слабость, повышение температуры тела до отметки 40 градусов, беспокоит ломота в теле и головокружение. Также у больных наблюдается сухой кашель при легочном микоплазмозе, головная боль, заложенность носа и першение, сухость в горле.

Респираторный микоплазмоз у детей: осложнения

В течении двух недель инфекция микоплазмоза у детей может иметь такие осложнения: поражения слизистой оболочки, рвота, тошнота, высыпания на коже и воспаления конъюнктивы.

Другие виды микоплазмоза у детей. Редко может возникнуть поражение нервной системы, миокардит и перикардит, менингит, менингоэецефалит и полиневрит. Еще врачи могут диагностировать у малышей артрит, когда вирусная инфекция дает осложнения на суставы.

Если микоплазмоз поражает органы дыхания параллельно с другими ОРВИ или гриппом, есть риск развития пневмонии.

Респираторный микоплазмоз: лечение

Можно ли лечить респираторный микоплазмоз? Если игнорировать болезнь, могут возникнуть серьезные последствия.

Врачи рекомендуют больным принимать витамины и антибиотики, жаропонижающие препараты, микстуры и отхаркивающие средства. Хорошо помогают в лечении физиотерапия, антигистаминные препараты, обильное питье, сосудосуживающие капли для носа, дезинтоксикация организма и массаж.

Лечение микоплазмоза у детей имеет свои особенности. Если болезнь проходит в тяжелой форме, врачи назначают антибиотики группы тетрациклина и макролиды.

Детей до 12 лет и тех, у кого масса тела меньше 45 кг, нельзя лечить доксициклином. Новорожденным нужно давать макролиды (они безопаснее фторхинолонов и тетрациклинов).

Правильное лечение респираторного микоплазмоза у детей (без осложнений) поможет им выздороветь в течение одной или двух недель.

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