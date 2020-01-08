Ангина (тонзиллит) провоцирует воспаление горла и небных миндалин. Зачастую проявляется осенью и зимой. Какие виды ангины существуют, чем она опасна и как ее лечить?
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Ангина: симптомы
Признаки ангины: температура достигает отметки 39-40 градусов, больной ощущает озноб, миндалины краснеют и воспаляются, увеличиваются лимфатические узлы, образовывается налет на задней стенке горла и миндалинах, беспокоит боль, зачастую при глотании, на гландах заметна гнойная пленочка (при гнойной ангине). Также пациента могут беспокоить симптомы интоксикации: тошнота, вялость, головная боль и ломота в мышцах.
Ангина: виды
- При фолликулярной ангине воспаляются фолликулы. Она видна на задней стенке глотки и миндалины в виде пузырьков, в которых находится гной. Сопровождается сильным жаром и острой болью, а лимфоузлы увеличиваются.
- Лакунарная ангина проходит в более тяжелой форме: сильно поражаются миндалины и развивается абсцесс.
- Катаральная ангина. Основные симптомы: отекают и краснеют миндалины, болит горло и повышается температура.
- Некротический тонзиллит — самая коварная форма ангины, при которой наблюдается омертвение тканей миндалин, температуры нет и не беспокоит сильная боль в горле.
Ангина гнойная
Гнойную ангину еще называют острый тонзиллит. Симптомы болезни: накапливается гной в миндалинах, всегда повышается температура до сорока градусов, беспокоит головная боль, вялость, тошнота и рвота, лимфатические узлы увеличены.
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Ангина заразная
Ангина передается воздушно-капельным путем (зачастую при разговоре с носителем инфекции). Врачи не рекомендуют пользоваться общей посудой с пациентом, а также полотенцем, наволочками и носовыми платками. Обязательно нужно изолировать больного от здоровых людей.
Ангина у детей
Нужно сразу бороться с ангиной у детей, поскольку болезнь может перейти в хроническую фазу. Чаще всего малыши болеют после съеденного мороженого или выпитого холодного напитка, а также переохлаждения. Ангина у них проявляется достаточно быстро: сильным жаром, болью в горле, апатией, слабостью и увеличением лимфоузлов. При гнойной ангине и высокой температуре (до 39 градусов) нужно срочно вызвать скорую.
Причины ангины у взрослых
Как правило, взрослые болеют ангиной из-за различных вирусов: герпеса, Эпштейн-Барра, цитомегаловируса, аденовируса и респираторно-синцитиального вируса.
Лечение и профилактика ангины
Лечение ангины. Только врач должен решать, какие терапевтические процедуры нужно проводить и какие лекарства принимать. Самолечение может дать осложнение болезни. Пациента нужно госпитализировать в тяжелых случаях.
Легкие формы заболевания можно вылечить теплым чаем с лимоном, шиповником и натуральными сиропами/соками. Есть нужно мягкую витаминизированную еду, чтобы не травмировать миндалины. Также поможет полоскание горла травяными настоями ромашки, эвкалипта и других растений.
Профилактика заболевания. Врачи рекомендуют повышать иммунную систему витаминами, закаливанием и сбалансированным питанием. Кроме того, нужно избегать переохлаждения организма и не злоупотреблять вредными привычками. Полезной будет физическая активность, регулярные прогулки и соблюдение гигиены полости рта.
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