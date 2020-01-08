Ангина (тонзиллит) провоцирует воспаление горла и небных миндалин. Зачастую проявляется осенью и зимой. Какие виды ангины существуют, чем она опасна и как ее лечить?

Ангина: симптомы

Признаки ангины: температура достигает отметки 39-40 градусов, больной ощущает озноб, миндалины краснеют и воспаляются, увеличиваются лимфатические узлы, образовывается налет на задней стенке горла и миндалинах, беспокоит боль, зачастую при глотании, на гландах заметна гнойная пленочка (при гнойной ангине). Также пациента могут беспокоить симптомы интоксикации: тошнота, вялость, головная боль и ломота в мышцах.

Ангина: виды

При фолликулярной ангине воспаляются фолликулы. Она видна на задней стенке глотки и миндалины в виде пузырьков, в которых находится гной. Сопровождается сильным жаром и острой болью, а лимфоузлы увеличиваются.

воспаляются фолликулы. Она видна на задней стенке глотки и миндалины в виде пузырьков, в которых находится гной. Сопровождается сильным жаром и острой болью, а лимфоузлы увеличиваются. Лакунарная ангина проходит в более тяжелой форме: сильно поражаются миндалины и развивается абсцесс.

проходит в более тяжелой форме: сильно поражаются миндалины и развивается абсцесс. Катаральная ангина. Основные симптомы: отекают и краснеют миндалины, болит горло и повышается температура.

Основные симптомы: отекают и краснеют миндалины, болит горло и повышается температура. Некротический тонзиллит — самая коварная форма ангины, при которой наблюдается омертвение тканей миндалин, температуры нет и не беспокоит сильная боль в горле.

Ангина гнойная

Гнойную ангину еще называют острый тонзиллит. Симптомы болезни: накапливается гной в миндалинах, всегда повышается температура до сорока градусов, беспокоит головная боль, вялость, тошнота и рвота, лимфатические узлы увеличены.

Ангина заразная

Ангина передается воздушно-капельным путем (зачастую при разговоре с носителем инфекции). Врачи не рекомендуют пользоваться общей посудой с пациентом, а также полотенцем, наволочками и носовыми платками. Обязательно нужно изолировать больного от здоровых людей.

Ангина у детей

Нужно сразу бороться с ангиной у детей, поскольку болезнь может перейти в хроническую фазу. Чаще всего малыши болеют после съеденного мороженого или выпитого холодного напитка, а также переохлаждения. Ангина у них проявляется достаточно быстро: сильным жаром, болью в горле, апатией, слабостью и увеличением лимфоузлов. При гнойной ангине и высокой температуре (до 39 градусов) нужно срочно вызвать скорую.

Причины ангины у взрослых

Как правило, взрослые болеют ангиной из-за различных вирусов: герпеса, Эпштейн-Барра, цитомегаловируса, аденовируса и респираторно-синцитиального вируса.

Лечение и профилактика ангины

Лечение ангины. Только врач должен решать, какие терапевтические процедуры нужно проводить и какие лекарства принимать. Самолечение может дать осложнение болезни. Пациента нужно госпитализировать в тяжелых случаях.

Легкие формы заболевания можно вылечить теплым чаем с лимоном, шиповником и натуральными сиропами/соками. Есть нужно мягкую витаминизированную еду, чтобы не травмировать миндалины. Также поможет полоскание горла травяными настоями ромашки, эвкалипта и других растений.

Профилактика заболевания. Врачи рекомендуют повышать иммунную систему витаминами, закаливанием и сбалансированным питанием. Кроме того, нужно избегать переохлаждения организма и не злоупотреблять вредными привычками. Полезной будет физическая активность, регулярные прогулки и соблюдение гигиены полости рта.

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