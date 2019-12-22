Риносинусит или синусит — воспаление слизистой оболочки носа. Если знать симптомы заболевания, можно избежать осложнений.

Синусит пазух носа: симптомы

Базовые признаки болезни: заложенность носа, а выделения зеленого или желтого цвета (иногда с кровью), температура достигает отметки 40 градусов, беспокоит тяжесть и боль в носовой и лобной части лица, головная боль имеет пульсирующий характер. Если инфекция вызвана вирусом, больной жалуется на болезненные ощущения в горле, чихает и кашляет (слизь имеет прозрачный или мутный цвет).

Синусит гнойный: симптомы

Лечится гнойный (острый) синусит около двух месяцев. Основные признаки болезни: ощущаются боли в носовых пазухах, сильная заложенность носа, слабость, отек слизистой и щек, затрудняется дыхание, давящее чувство в голове, обильные выделения из носа, снижается обоняние и вкусовые ощущения, кашель, повышенная температура. Также беспокоит неприятный запах изо рта, гнусавость голоса и может быть зубная боль.

Синусит у взрослых: осложнение

Возбудителями синусита у взрослых чаще всего становятся вредные микроорганизмы. Они раздражают одну или сразу несколько пазух носа. Если игнорировать болезнь или неправильно лечиться, возможны такие осложнения: инфекция переходит в глаза или окружающие ткани; может быть свертывание сосудов носа; гнойное воспаление мозга; инфекция костей или даже менингит.

Синусит у детей

Симптомы синусита у детей совпадают с симптомами у взрослых, но организм малышей реагирует на болезнь более агрессивно. Первые симптомы синусита у детей — заложенность носа и сухой вечерний кашель (особенно ночью). При появлении головной боли, утомляемости и потери аппетита необходимо срочно обратиться к отоларингологу.

Лечение при синусите

Чем лечат синусит? Рекомендуется часто пить теплый чай и промывать носовую полость отварами ромашки, если на нее нет аллергии. Антибиотики будут неэффективными. Хорошо помогают назальные спреи, жаропонижающие и антигистаминные медикаменты.

При аллергическом синусите рекомендуется иммунотерапия, избегание аллергена и прием антигистаминных препаратов.

Как правило, синусит проходит через семь-десять дней. Если лечение затянулось, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

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