Инфекционная дифтерия поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы.Смертность от этой болезни составляет 50%, поэтому она считается более опасной, чем корь. Какие симптомы выдают дифтерию и почему не нужно игнорировать вакцинацию от недуга?

Пути заражения дифтерией

Возбудителем дифтерии является вирус дифтерийной палочки. Он передается воздушно-капельным и контактным путем. Чаще всего вирус попадает в организм через кожу, слизистую глаз, раны или же слизистые оболочки половых органов.

Стоит отметить, что есть люди, которые могут не подозревать о наличии дифтерийной палочки в организме. Она живет в их носовой полости, а размножается с помощью мокроты кашля или чихания.

Дифтерия: симптомы

Инкубационный период болезни — от двух до семи суток.

Признаки дифтерии: ощущается боль в горле, осиплость голоса, повышается температура до 38-40 градусов, лихорадка, отекает шея и слизистая оболочка ротоглотки, налет на миндалинах имеет серый цвет, увеличиваются шейные и подчелюстные лимфатические узлы. Пациент жалуется на слабость, головную боль, а кожаные покровы бледнеют.

Осложнения дифтерии

Когда дифтерийный токсин попадает в кровь человека, это приводит к нарушению синтеза белка клетками, из-за чего они гибнут. Осложнения от инфекционного заболевания: блокируются дыхательные пути, повреждается сердечная мышца и нервная система, может наблюдаться нефрозонефрит, инфекционно-токсический шок или пневмония.

Дифтерия: лечение

Все те, кому не посчастливилось болеть дифтерией, подлежат госпитализации. На стационарном лечении пациентам вводят противодифтерийную сыворотку. Однако это не будет абсолютной гарантией выздоровления: риск смерти достаточно высокий. Своевременная профилактика снижает риск заболевания.

Дифтерия: прививка

Дифтерия в Украине в текущем году имеет эпидемический характер. Это связано с тем, что большое количество людей отказывается от прививки и не делает их детям.

Врачи настоятельно рекомендуют прививаться от заболевания. Стоит отметить, что даже вакцинация не дает стопроцентную гарантию того, что человек не заболеет этим недугом.

Есть и положительные стороны данной профилактики: человек после нее легче борется с симптомами болезни и процедура вакцинации бесплатна.

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