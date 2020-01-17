Стало известно, на какие бесплатные медуслуги могут рассчитывать украинцы в 2020 году
Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на портале Кабмина, передает Politeka.net.
Как известно, Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме уже с 1 апреля 2020 года.
То есть, украинцы смогут воспользоваться определенными медицинскими услугами бесплатно даже в частных клиниках.
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В перечне этих услуг есть лечение инсульта и инфаркта, а также диагностика при этих состояниях, ведение родов и другие. И получить их украинский пациент сможет в любой клинике, имеющей соответствующие возможности, если она заключила договор с Национальной службой здоровья.
В МОЗ также добавили, что в этом перечне выделено пять приоритетных услуг, которые НСЗУ будет оплачивать по повышенному тарифу.
Что касается медицинской помощи при инсульте или инфаркте, то в нее входят следующие услуги:
- диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);
- проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт)
- круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
- реабилитационную помощь в остром периоде.
При родах украинки могут рассчитывать на следующую помощь:
- физиологические роды;
- ургентное и плановое кесарево сечение;
- мониторинг состояния роженицы и ребенка;
- обезболивание во время родов;
- лабораторные и инструментальные обследования;
- интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;
- реанимация и стабилизации состояния новорожденных;
- вакцинация согласно Национальному календарю прививок;
- метаболический скрининг у новорожденных;
- консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.
Более того, в МОЗ хотят сделать бесплатной медицинскую помощь недоношенным и/или больным новорожденным в неонатальном периоде.
Также украинцы могут рассчитывать на бесплатный гарантированный пакет обследований во время ранней диагностики онкологических заболеваний:
- маммография;
- гистероскопя;
- эзофагогастродуоденоскопия;
- колоноскопия;
- цистоскопия;
- бронхоскопия.
В МОЗ также добавили, что для того, чтобы бесплатно пройти нужные обследования и получить помощь, нужно иметь направление от семейного врача, с которым подписан договор, или другого лечащего врача.
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