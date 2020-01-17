Стало известно, на какие бесплатные медуслуги могут рассчитывать украинцы в 2020 году

Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на портале Кабмина, передает Politeka.net.

Как известно, Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме уже с 1 апреля 2020 года.

То есть, украинцы смогут воспользоваться определенными медицинскими услугами бесплатно даже в частных клиниках.

В перечне этих услуг есть лечение инсульта и инфаркта, а также диагностика при этих состояниях, ведение родов и другие. И получить их украинский пациент сможет в любой клинике, имеющей соответствующие возможности, если она заключила договор с Национальной службой здоровья.

В МОЗ также добавили, что в этом перечне выделено пять приоритетных услуг, которые НСЗУ будет оплачивать по повышенному тарифу.

Что касается медицинской помощи при инсульте или инфаркте, то в нее входят следующие услуги:

диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);

проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт)

круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

реабилитационную помощь в остром периоде.

При родах украинки могут рассчитывать на следующую помощь:

физиологические роды;

ургентное и плановое кесарево сечение;

мониторинг состояния роженицы и ребенка;

обезболивание во время родов;

лабораторные и инструментальные обследования;

интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;

реанимация и стабилизации состояния новорожденных;

вакцинация согласно Национальному календарю прививок;

метаболический скрининг у новорожденных;

консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Более того, в МОЗ хотят сделать бесплатной медицинскую помощь недоношенным и/или больным новорожденным в неонатальном периоде.

Также украинцы могут рассчитывать на бесплатный гарантированный пакет обследований во время ранней диагностики онкологических заболеваний:

маммография;

гистероскопя;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия.

В МОЗ также добавили, что для того, чтобы бесплатно пройти нужные обследования и получить помощь, нужно иметь направление от семейного врача, с которым подписан договор, или другого лечащего врача.

Напомним, фальшивые лекарства убивают украинцев: где нельзя покупать.

Как сообщала Politeka, двести тысяч украинцев заболеют раком в 2020 году

Также Politeka писала, что медики заговорили о страшном: лекарства нет, «тридцать человек в больнице, семеро умерло»