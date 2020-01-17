Стало известно, на какие бесплатные медуслуги могут рассчитывать украинцы в 2020 году

Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на портале Кабмина, передает Politeka.net.

Как известно, Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме уже с 1 апреля 2020 года.

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То есть, украинцы смогут воспользоваться определенными медицинскими услугами бесплатно даже в частных клиниках.

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В перечне этих услуг есть лечение инсульта и инфаркта, а также диагностика при этих состояниях, ведение родов и другие. И получить их украинский пациент сможет в любой клинике, имеющей соответствующие возможности, если она заключила договор с Национальной службой здоровья.

В МОЗ также добавили, что в этом перечне выделено пять приоритетных услуг, которые НСЗУ будет оплачивать по повышенному тарифу.

Что касается медицинской помощи при инсульте или инфаркте, то в нее входят следующие услуги: 

  • диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);
  • проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт)
  • круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
  • реабилитационную помощь в остром периоде.

При родах украинки могут рассчитывать на следующую помощь:

  • физиологические роды;
  • ургентное и плановое кесарево сечение;
  • мониторинг состояния роженицы и ребенка;
  • обезболивание во время родов;
  • лабораторные и инструментальные обследования;
  • интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;
  • реанимация и стабилизации состояния новорожденных;
  • вакцинация согласно Национальному календарю прививок;
  • метаболический скрининг у новорожденных;
  • консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Более того, в МОЗ хотят сделать бесплатной медицинскую помощь недоношенным и/или больным новорожденным в неонатальном периоде.

ожоги, больница

Также украинцы могут рассчитывать на бесплатный гарантированный пакет обследований во время ранней диагностики онкологических заболеваний:

  • маммография;
  • гистероскопя;
  • эзофагогастродуоденоскопия;
  • колоноскопия;
  • цистоскопия;
  • бронхоскопия.

В МОЗ также добавили, что для того, чтобы бесплатно пройти нужные обследования и получить помощь, нужно иметь направление от семейного врача, с которым подписан договор, или другого лечащего врача.

Напомним, фальшивые лекарства убивают украинцев: где нельзя покупать.

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