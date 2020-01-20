В Украине начался сезон гриппа. Только за последнюю неделю заболело около 100 тыс. человек.

В Минздраве отмечают, что более 60% заболевших – это дети и подростки. Пока что эпидемический порог не превышен, но все идет к этому. По словам врачей, за последнее время было зафиксировано 9 случаев гриппа типа А (Н1) pdm09 и типа B. Кроме этого, зафиксировано 17 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

Медики предупреждают, что вирус гриппа быстро распространяется, поэтому украинцам нужно быть готовыми к сезону роста заболеваемости. Врачи напоминают, что большинство летальных случаев связаны не с самими гриппом, а с осложнениями, которые человек переносит во время болезни. Чаще всего умирают те, кто несвоевременно обратился в больницу или неправильно лечился, в том числе занимался самолечением.

В Минздраве рекомендуют «выключать» своего всезнающего доктора, когда высоки риски заразиться гриппом. Необходимо сразу же обратиться в больницу, как только появились первые симптомы гриппа – высокая температура без кашля, слабость. Как правило, для лечения гриппа выписывают противовирусные препараты, а также антибиотики, если есть и бактериальная инфекция. В среднем, лечение занимает 7 дней, но многие пациенты бросают принимать препараты, как только чувствуют облегчение.

«Не спешите закрывать больничный и выходить на работу или возвращаться к учебе, как только вам стало легче. Ведь организму надо еще время для восстановления. В среднем период реабилитации составляет 3-5 дней», - отмечают в ведомстве.

Кроме этого медики советуют в течение 2-3 дней принимать сорбенты, которые помогут вывести из организма токсины. Необходимы также желчегонные средства, которые усиливают антитоксическую функцию печени.

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