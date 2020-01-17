З початку нового епідеміологічного сезону від грипу померли вже 7 осіб, передає ТСН

Як мінімум 7 українців у 2020 році вже стали жертвами вірусу типу AH1N1, який більш відомий як "свинячий грип". На сьогодні він є найбільш небезпечним штамом грипу, який ходить в Україні, попереджають медики.

Хоча епідемії грипу поки що немає, кількість хворих зростає. За даними Центру громадського здоров'я, всього з початку сезону на ГРВІ та грип перехворіло вже більше 2 млн українців.

Начальниця Центру Оксана Артемчук попередила, що найбільш ефективним захистом від грипу є вакцинація, а кращий час для неї - до початку грипозного сезону.

Втім, запевняють лікарі, і в “сезон” вакцинувати не пізно. Адже на кону не тільки здоров'я, але може бути й життя.

“Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу", - переконана Артемчук.

Раніше ми вже писали, медики в один голос твердять, що висока смертність українців від грипу викликана тим, що вони займаються самолікуванням. За даними лікарів, пацієнти, які умерлают від пневмонії, часто поступають в лікарню на 5-10-й день хвороби.

Эпидемситуацию в Україні ускладнює зарубіжна бактеріальна флора, яку привозять з собою заробітчани і туристи.

Лікарі відзначають, що симптоми грипу це висока температура, слабкість, кашель при відсутності симптомів нежиті, а також печіння.

У групі ризику молоді люди у віці 25-49 років. Також лікарі стверджують, що при грипі не можна збивати температуру, якщо вона нижче 38,5 градусів. Багато українців не знають цього і п'ють жарознижуючі. У будь-якому випадку, діагноз може встановити тільки лікар, тому не варто нехтувати зверненням до лікарні.

Нагадаємо, що епідемія пневмонії вирує в Україні, десятки жертв.

Як повідомляла Politeka, небезпечна хвороба почала забирати життя українців,"Породіллю врятувати не вдалося".

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