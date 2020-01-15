В Україні починається пік сезону важкого грипу. Медики побоюються, що в країну повернувся свинячий грип.

З початку року від вірусної пневмонії в Україні померло вже п'ять осіб. Фахівці вважають, що виною всьому свинячий грип. Як розповіла журналістам «КП в Україні» лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, те, що відбувається в Тернополі та Житомирі, найімовірніше, результат штаму H1N1 pdm/09 Каліфорнія, більш відомого як «свинячий грип».

Голубовська нагадала, що в 2009 році цей штам забрав життя 1200 українців. Його особливість у тому, що він вражає нижні дихальні шляхи і всього за 2-3 дні вбиває легкі, приводячи до смерті пацієнта. Небезпечний він тим, що вбиває людину ще до того, як вона починає турбуватися про хворобу і звертається до лікаря.

За словами лікарів, поки випадків свинячого грипу в Україні не багато, але все може швидко змінитися. Передбачити, як будуть розвиватися події, складно. При цьому всі медики в один голос твердять, що висока смертність викликана тим, що українці займаються самолікуванням.

Директор Тернопільської лікарні Ростислав Левчук зазначає, що пацієнти, які померли від пневмонії, надійшли в лікарню на 5-10-й день хвороби. В такому випадку хвороба дуже запущена і врятувати людину важко. За словами Левчука, епідемситуацію в Україні ускладнює зарубіжна бактеріальна флора, яку привозять українці, які повертаються додому з заробітків.

Ольга Голубовська закликає українців бути уважними до свого здоров'я і звертатися в лікарню при перших симптомах грипу. Це, як правило, висока температура, слабкість, кашель при відсутності нежитю, а також печіння. У групі ризику молоді люди у віці 25-49 років. Так як час – вирішальний фактор при цьому виді грипу, лікар закликає відразу звертатися до лікарні. За словами медика, при грипі не можна збивати температуру, якщо вона нижче 38,5 градусів. Українці ж часто п'ють жарознижуючі, не знаючи, що у них грип.

Нагадаємо, що епідемія пневмонії вирує в Україні, десятки жертв.

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