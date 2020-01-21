Известный онкогинеколог Екатерина Харченко рассказала, что может вызывать женские виды раков.

В Украине плачевная ситуация с онкологическими заболеваниями. Ежегодно от рака умирает около 90 тыс. человек. Наша страна занимает первые места в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. Медики отмечают, что на данный момент нет тенденции к снижению заболеваемости.

Несмотря на то, что риск развития раковых заболеваний у мужчин выше, чем у женщин, постоянно растет количество заболевших среди прекрасного пола. Особенно врачи отмечают распространенность «женского» рака - рак яичников, рак эндометрия, шейки матки, рак груди. По словам специалистов, количество украинок с таким диагнозом постоянно растет.

Как рассказала MedOboz онкогинеколог Екатерина Харченко, у каждого из видов рака есть свои факторы риска развития. Например, «виновником» рака шейки матки является вирус папилломы человека. Часто он попадает в организм девушки при незащищенном половом контакте еще в молодости. По словам Харченко, в группу риска попадают девушки, которые рано начали половую жизнь, не пользовались контрацептивами, имели большое количество партнеров. Кроме этого, риск развития рака повышается, если вирус папилломы сопровождается воспалительными процессами.

Доктор рассказала, что рак эндометрии может спровоцировать большое количество абортов. Особенно, если они были сделаны в молодом возрасте. Харченко объясняет, что после абортов остаются рубцы, которые в последствие могут преобразоваться в злокачественные новообразования.

Кстати, повышают риск заболеть раком и гормональные нарушения, в том числе долгий прием гормональных препаратов.

Напомним, что ученые нашли быстрый способ борьбы с раком, побочных эффектов почти нет: все детали.

Как сообщала Politeka, некоторые медуслуги станут бесплатными для украинцев в 2020 году.

Также Politeka писала, что врачи рассказали про смертельный диагноз Жванецкого.