Известный в Украине детский врач Евгений Комаровский прокомментировал тему обогащения продуктов питательными веществами

Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - просколльте вниз)

«Если вы против тех продуктов, состав которых искусственно обогащен витаминами и минералами, то зря: не во всех случаях их качество можно поставить под сомнение. Например, безмолочная альтернатива молока – это и есть обогащенный продукт, максимально приближенный по своему составу к коровьему молоку», - отметил педиатр.

Комаровский подчеркнул, что в такой ситуации обогащение продуктов точно имеет место быть.

«Я и сам против обогащения, особенно когда речь идет о соли или о сахаре. Но, тем не менее, вот например, мы создаем безмолочную альтернативу молоку. В этой ситуации, когда мы обогащаем продукт протеином, кальцием, витаминами группы В, витамином D, мы фактически чего добиваемся? Мы получаем конечный продукт, который по своим свойствам, по своей полезности эквивалентен молоку. И таким образом в данной ситуации обогащение и целесообразно, и рационально, и однозначно имеет смысл», - подчеркнул он.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, что делать, если ребенок выпрашивает сладости.

Евгений Комаровский с присущим ему чувством юмора советует в первую очередь посмотреть на детскую попу — если она большая, а «со спины видны щеки», то лишние сладости такому ребенку ни к чему.

«Если ребенок бодрый, активный, если у него, как говорится: «шило в попе», если родители уделяют достаточное внимание физической активности ребенка – вы конечно можете давать ребенку сладости», — отмечает доктор.

Напомним, доктор Комаровский развенчал популярный миф: это должен знать каждый родитель.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как познакомить малыша со взрослой пищей.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, как вылечить насморк у детей: «Это может быть очень опасно».