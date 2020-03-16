Відомий в Україні дитячий лікар Євген Комаровський прокоментував тему продуктів збагачення поживними речовинами

Відповідне відео з'явилося на його сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскольте вниз)

«Якщо ви проти тих продуктів, склад яких штучно збагачений вітамінами та мінералами, то даремно: не у всіх випадках їх якість можна поставити під сумнів. Наприклад, безмолочна альтернатива молока – це і є збагачений продукт, максимально наближений за своїм складом до коров'ячого молока», - зазначив педіатр.

Комаровський підкреслив, що в такій ситуації збагачення продуктів точно має місце бути.

«Я і сам проти збагачення, особливо коли мова йде про солі або про цукор. Але, тим не менш, ось наприклад, ми створюємо безмолочну альтернативу молока. У цій ситуації, коли ми збагачуємо продукт протеїном, кальцієм, вітамінами групи В, вітаміном D, ми фактично чого домагаємося? Ми отримуємо кінцевий продукт, який за своїми властивостями, за своєю корисності еквівалентний молока. І таким чином в даній ситуації збагачення і доцільно і раціонально, і однозначно має сенс», - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, що робити, якщо дитина випрошує солодощі.

Євген Комаровський з властивим йому почуттям гумору радить в першу чергу подивитися на дитячу попу — якщо вона велика, а «зі спини видно щоки», то зайві солодощі такій дитині ні до чого.

«Якщо дитина бадьорий, активний, якщо у нього, як говориться: «шило в попі», якщо батьки приділяють достатню увагу фізичній активності дитини – ви звичайно можете давати дитині солодощі», — зазначає лікар.

Нагадаємо, доктор Комаровський розвінчав популярний міф: це повинен знати кожен батько.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, як познайомити малюка з дорослою їжею.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів, як вилікувати нежить у дітей: «Це може бути дуже небезпечно».