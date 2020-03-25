Украинцы должны более ответственно относится к информации относительно смертельного коронавируса
Об этом в своем видеоблоге заявил популярный украинский врач Евгений Комаровский, передает Politeka.net.
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В частности, он решил прокомментировать информацию о том, что коронавирус COVID-19 якобы может вызвать бесплодие у мужчин.
Евгений Комаровский назвал этот слух "примером безответственного отношения к информации".
"Никаких изменений не было обнаружено, но теоретически они возможны, поэтому авторы публикации советуют на всякий случай пройти обследование", - прокомментировал врач статью в одной из китайских газет, в которой говорилось об исследовании состояние половых органов у мужчин, которые перенесли коронавирус.
Стоит отметить, что этой информации стало достаточно для того, чтобы мировые СМИ распространили "новость" о том, что коронавирус вызывает бесплодие у мужчин
Ранее мы рассказывали, что Евгений Комаровский предупредил украинцев о новой вспышке коронавируса. По его словам, уже на следующей неделе опасный вирус начнет массово распространяться по стране.
«Вы же понимаете, что на следующей неделе у нас будет массовый подъем заболеваемости? А знаете почему? Не потому, что он уже сейчас есть, а потому что к нам привезут много тестов и начнут их использовать…», - пояснил Комаровский.
Напомним, Комаровский подался в Россию и нарвался на жесткий ответ.
Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, можно ли гулять украинцам во время эпидемии.
Также Politeka писала, что Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.