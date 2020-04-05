Доктор Евгений Комаровский поделился интересной мыслью о чтении

Соответствующий пост был размещен в Инстаграм врача, пишет Politeka.net.

В публикации говорится, что в эпоху электронных технологий, книгам уделяется все меньше времени. В посте утверждается - современная молодежь даже не читает книги из школьной программы, и как им удается закончить учебные заведения - непонятно.

Кроме того, книги из домашних библиотек сейчас находятся на дачах, а новые интерьеры не предусматривают мест для произведений.

Однако при этом стоит помнить, что книга - развивает фантазию, кругозор и творчество. Кроме того, книги тренируют память, позволяют анализировать информацию и другое.

Полагаться на интернет - опасно, ведь, читая проиходит процесс обучение, а поверхностный анализ из сети может привести к ошибке.

Поэтому для развития детей используют книги, которыми обязательно надо обеспечивать.

Напомним, Евгений Комаровский рассказал о регидратационной терапии (восполнение потерь жидкости посредством питья) для ребенка.

"Средства для пероральной регидратации — это лекарства (как правило, порошки), в состав которых входят необходимые организму натрий, калий, хлор и другие вещества в специально подобранных пропорциях и концентрациях. Перед употреблением порошок разводится в определенном количестве воды — получается раствор, который ребенок пьет", - поделился врач.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский настоятельно рекомендовал уделять несколько часов в неделю только себе, а муж и другие родственники должны обеспечить эту возможность.

Как только мама начнет уделять время себе, накопившийся стресс пропадет, а взаимотношения между родителями наладятся.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".