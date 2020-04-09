Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как правильно применять лекарство, которое есть дома практически у всех украинцев

Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Комаровский опубликовал таблицу с подробным описанием и инструкцией по применению парацетамола, который применят при болях и повышенной температуре.

Врач отметил, что оптимальная доза парацетамола для детей составляет 10-15 мг на 1 кг веса ребенка. Повторно давать лекарство можно не ранее, чем через 4 часа после первого приема. Детям до 6 лет не советуют давать лекарство более 3 дней, а детям старше 6 лет – не более 5 дней.

Кроме этого, Комаровский отметил, что эффект более длительный, если применять парацетамол в свечах. Они действуют медленнее, чем сиропы и таблетки, но дольше будут сбивать температуру.

В комментариях к посту традиционно развернулась дискуссия по поводу препарата.

«Парацетамол это яд, странно от доктора Комаровского не ожидал такое прочитать», «Скоро все с ума сойдут от самоизоляции, про какие-нибудь антидепрессанты надо бы рассказать. Помимо винишка, что посоветуете?», «Ещё теперь его нужно найти где-то, ни в одной аптеке его нет, люди им питаются что ли», «Мы тоже спасаемся парацетамолом, только детским и в виде сиропа. Даже не могу представить, чтобы мы делали без этого сиропа», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Комаровский объяснил, кто не заболеет опасным вирусом: "Всё дело в...".

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский назвал крепкий напиток, который поможет во время эпидемии: "Можно использовать".

Также Politeka писала, что доктор Комаровский похвалил бездействие Лукашенко в дни пандемии.