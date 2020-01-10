Не так давно ішемічна хвороба серця була великою рідкістю, тепер же половина взагалі всіх смертей — через судинні проблеми

Дослідники заявляють, що основною причиною багатьох хвороб, що виникають у людини останнім часом, є звичайна зміна стилю харчування. Зокрема, мова йде про вживання великої кількості продуктів з «прихованими» жирами і солі.

Вчені підкреслюють, що економити на їжі — це не означає харчуватися правильно і корисно. Детальніше про це розповідає експерт лікар-кардіолог, д.м.н. Марат Арипов.

Так, за словами експерта, можна виділити кілька продуктів, які будуть небезпечні для наших судин і серця.

Небезпечними для нашого здоров’я виявляються всі вироби з модифікованими жирами: здобне печиво, торти з кремом, багато жирні сири.

Копченості та сирокопчені ковбаси, паштети також є шкідниками для нашого організму, адже вони містять безліч жирів.

Під забороною повинна бути і ікра. Причому як червона, так і чорна.

Шипучі вина і шампанське слід виключити з нашого ужитку — їх можна замінити чимось менш згубним.

Пиво — більше 0,5 в день для чоловіків і більше 0,33 для жінок. Саме так звучить безпечна норма для вживання даного напою.

Відзначимо, думка про те, що високий тиск не можна не відчути — великий міф. Справа в тому, що коронарні артерії засмічуються поступово, і порушення судинного тонусу теж дає організму шанс нібито для адаптації. Однак, насправді серце звикає працювати на межі. Саме через це здається, що напади гострих серцевих болів раптові.

Щоб уникнути подібної ситуації, слід хоча б раз на тиждень вимірювати тиск домашнім тонометром. Верхня межа норми — 140/80 одиниць.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що почався сезон застуд, і медики все наполегливіше радять вводити в раціон харчування продукти і напої, що зміцнюють здоров’я.

Лікарі заявляють, що при перших симптомах простудних інфекцій слід активно вживають напої, що допоможуть швидше «вимити» патогени і токсини з організму.

Хворій людині дуже важливо налягати на питво. Рідина не дає інфекції затримуватися в порожнині рота і в шлунку, і очищає клітини від відходів, що утворюються в процесі боротьби організму з вірусами.

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