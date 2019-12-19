Социальные сети негативно сказываются на психологическом здоровье

Этим летом Instagram достигла 1 млрд активных пользователей. При этом лица до 25 лет тратят порядка 32 минут ежедневно, прокручивая сообщения, а также просматривая истории. Подобное «пассивное потребление», по уверениям психологов, может оказаться разрушительным для психики.

Как показали исследования психологов, использование Instagram может ухудшить эмоциональное состояние человека вследствие зависти к чужой «идеальной жизни». Специалисты назвали 4 метода побороть негатив и обратить его в положительный стимул для собственного развития.

Исследования по использованию социальных сетей из Института взаимодействия человека и компьютерного искусства при Университете Карнеги-Меллона разделяют онлайн-социальную активность на 3 категории: прямую связь с людьми, пассивную связь и трансляцию.

Чтобы победить плохие чувства пользователям соцсетей нужно признать, что чувство зависти возникает в том либо ином случае, как желание чего-то отсутствующего у пользователя. Значительной терапией может служить общение с реальными людьми. Суть в том, что многие вещи в Instagram не совсем соответствуют действительности. Это касается не только редактирования снимков для получения нужно внешности, но и проката дорогих авто, костюмов, услуг моделей для совместных фото.

Иллюзия идеальной жизни, нарисованная в Instagram, значительно быстрее разрушается, когда человек может получить больше информации о том, что происходит на самом деле, когда эта фотография была сделана — и в ходе жизни конкретного «друга». Вдобавок, как показало исследование Карнеги-Меллона, прямая связь между людьми может укрепить ваше чувство самооценки и помочь в борьбе с тревожными, завистливыми мыслями.

Фотографии в Instagram могут представлять несколько различных категорий фантазий. Одни показывают свои приключения, другие — победы, а третьи привлекают еще какими-либо вещами. Психологи подчеркивают, что важно понимать насколько нереально постоянно иметь лишь позитивные ситуации. Эксперты призывают отказаться от подписок на те аккаунты, которые делают людей более завистливыми. Для этого пользователям придется оценить свое состояние и затем твердо сказать «Нет», чтобы не оказаться в порочном круге.

Еще одним отличным способом справиться с негативом от соцсетей является занятие неким хобби, желательно таким, которое включает в себя физические нагрузки.

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