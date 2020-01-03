Жить долго хотят все. Поэтому и появилась мода на здоровый образ жизни. Но на тем ли аспектам придает значение наше общество, выясняли ученые

Специалисты из Стокгольмского университета в результате исследования пришли к выводу, что люди из регионов и слоев общества, где более распространено недоверие к другим членам общества, чаще умирают раньше срока.

Ученые проанализировали данные 25 тысяч человек, собранные в период с 1978 по 2010 год в рамках национального опроса, проведенного на территории США, US General Social Survey (GSS), и данные регистра по смертности National Death Register (NDI).

Выяснилось, что более доверчивые люди на 17% реже умирали раньше времени по сравнению с теми, кто опасался других людей. Разница в продолжительности жизни составила 10 месяцев.

По мнению ученых, доверчивые люди больше общаются, обладают более разветвленной системой социальных связей и в целом менее подвержены стрессам. Все эти показатели напрямую связаны со здоровьем человека.

Исследования влияния социальных отношений на здоровье проводятся с начала 1990-х годов. Ранее были показаны прочные связи между здоровьем и открытость, состраданием и доверием к другим людям. Эксперты также подчеркивают, что уровень доверия за последние 20 лет снизился. По их мнению, это опасная тенденция, которая может иметь в буквальном смысле смертельный эффект.

Напомним, озабоченность здоровьем — тоже болезнь: как лечить.

Представители министерства здравоохранения Украины отметили, что многие граждане нашей страны страдают от чрезмерных переживаний, которые касаются состояния их собственного здоровья.

Специалисты отметили, что такие люди могут искажённо воспринимать симптомы даже самых простых болезней.

К примеру, насморк и кашель, характерные для гриппа или простуды, могут быть интерпретированы ими как сигнал о неизлечимых недугах. Вследствие переживаний, люди идут двумя неправильными путям. В первом случае, они начинают слишком активно и без разбору посещать различных врачей. Во втором, наоборот бояться идти в больницу, чтобы предотвратить диагностирование и них конкретного недуга.

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