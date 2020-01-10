Ученые рассказали о неприятных последствиях для детей после приема антибиотиков
Лечение детей моложе двух лет антибиотиками увеличивает последующие риски развития у них ожирения. Чем дольше малыши принимают эти лекарства, тем выше опасность появления лишнего веса.
Получающие антибиотики малыши впоследствии значительно чаще сталкиваются с ожирением, как показало масштабное исследование с участием более 300 тысяч детей.
Выяснилось, что если детям в возрасте до двух лет выписывают антибиотики, то вероятность ожирения увеличивается на 26%. И чем дольше ребёнок принимает эти лекарства, тем выше риск. Опасность также увеличивается, если меняются разновидности антибиотиков. Девочки, которые прошли через лечение четырьмя типами лекарств, на 50% чаще имеют ожирение.
Почти две трети всех детей, за которыми наблюдали ученые, получали антибиотики перед своим вторым днем рождения. При этом из 47 000, у которых всё-таки развилось ожирение, почти 90% получали антибиотики или антациды.
Исследователи подчеркивают, что эти мощные лекарства убивают не только вредные, но и полезные бактерии в кишечнике, помогающие регулировать массу тела. Именно поэтому антибиотики приводят к ожирению.
Американские исследователи считают, что сегодня слишком большое количество ненужных антибиотиков выписываются младенцам от таких расстройств, как обычная простуда. Врачам нужно быть особо внимательными с подобными рецептами.
Отметим, что антибиотики грозят детям не только ожирением. Неконтролируемый их приём может спровоцировать развитие антибиотикорезистентных инфекций, когда обычная пневмония приводит к смертельному исходу, поскольку бактерии обретают устойчивость ко всем имеющимся в распоряжении врачей антибиотикам.
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