В процессе приготовления пищи мы не задумываемся о том, что можем делать что-то неправильно

Как правило, когда речь идет о приготовлении какого-либо блюда, у женщины заранее все подготовлено и она знает, что и как будет готовить. Однако, как выяснилось, не всегда процесс приготовления пищи является безопасным для нашего организма, пишет Сlutch.

Выяснилось, что некоторые привычки в ежедневном процессе приготовления пищи могут быть очень опасными. Для того, чтобы узнать, что является губительным для нашего здоровья и как избежать негативных последствий, вам следует прочитать данный материал.

Представляем вашему вниманию топ кулинарных ошибок.

Пробовать сырое тесто

Это нельзя делать, также как и нельзя есть сырые яйца, поскольку они могут содержать сальмонеллу и другие довольно болезнетворные микроорганизмы. Однако даже если тесто и не содержит яиц, то оно все равно не должно быть съедено, пока не будет запечено. Дело в том, что в муке могут быть кишечные палочки, вызывающие серьезные отравления.

Использовать только один нож

На кухне для приготовления пищи и ее нарезки должны присутствовать несколько видов ножей, поскольку недопустимо, чтобы сырые мясо и рыба соприкасались с другими продуктами. Это связано с тем, что бактерии с мяса легко могут переместиться на них. Следует просто использовать разные ножи, доски для нарезки и тарелки для разного вида продуктов.

Мыть сырое мясо

В этом на самом деле нет смысла, поскольку в куске мяса нет определенного рода загрязнений. К тому же, в нормальных магазинах мясо не станут продавать с пылью или опилками, тем более если оно в упаковке. Если же речь идет о рынке, и вы сомневаетесь в чистоплотности продавцов, то лучше удостовериться, что они его не касались грязными руками.

Также отметим, что сырое мясо, бактерии вместе с водой переносятся на раковину, стол и другие поверхности, а это может привести к заражению. Поэтому мясо достаточно хорошо промокнуть мясо сухой салфеткой и начать разделывать или готовить.

Пробовать еду: не испорчена ли она

В случае, если вы не уверены в свежести продуктов, что содержатся в вашем холодильнике, то лучше их выбросить, чем пробовать и рисковать, получив заражение или отравление.

Не мыть руки и не менять губки

Во время процесса приготовления пищи мы часто забываем споласкивать руки, что часто приводит к серьезным последствиям. Дело в том, что бактерии, оставшиеся на руках после мяса или рыбы, способны прожить на них еще долгое время.

К слову, это касается и губок. Нужно их менять как можно чаще и следить за их состоянием, ведь именно они являются источником распространения бактерий.

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