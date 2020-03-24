Соблюдая диету, важно контролировать не только то, что ты ешь, но и то, что пьешь

А перечисленные специалистами напитки, еще и согреют тебя в это холодное время года.

Швейцарские эксперты рассказали, какие именно чаи могут помочь в похудении: из-за своей дешевизны и распространенности, они будут доступны каждому человеку. Не обязательно покупать специальные сборы:

Зеленый чай

Самый ценный компонент этого напитка носит название эпигаллокатехина галлат, именно он — незаменимый помощник желающих сбросить лишний вес, так как имеет свойства ускорять метаболизм и снижать аппетит. Зеленый чай создает тепло в нашем организме, которое помогает активнее сжигать калории. Так, 2-4 чашки зеленого чая могут самостоятельно сжечь 80 калорий в сутки, за счет ускоренного метаболизма. Кстати, недавно эксперты сделали сенсационное заявление, сказав что этот чай полезнее пить с сахаром.

Ромашковый чай

Он способствует устранению таких неприятных явлений, как вздутие живота, тошнота, диарея и несварение. А также сражается с ожирением, расщепляя холестерин и жир, при этом стимулируя желудочную секрецию.



Облепиховый чай

Очень популярный в наших широтах чай, способствующий борьбе с холестеринами и уменьшению уровня триглицеридов в печени, что положительно сказывается как на весе, так и на общем состоянии здоровья.



Каркаде

Или, как правильнее его назвать — чай из гибискуса. Исследование давно доказало, что регулярное употребление этого красного чая, на протяжении 12 недель, снижает индекс массы тела и процент жира в теле человека, что делает соотношение объема талии и бедер более красивым и выигрышным.

Белый чай

По какой-то причине, самый малоизвестный вид чая в нашей стране. Но именно он содержит больше всего нутриентов, если сравнивать его с зеленым или черным чаем. Кроме того, он очень богат различными антиоксидантами, которые способствуют «вымыванию» токсинов из организма.

Чтобы достичь максимального результата в похудении с помощью этого напитка, рекомендуется на одну чайную ложку листьев чая добавлять к напитку несколько капель лимонного сока и полчайной ложки экстракта имбиря. Пить его надо регулярно, не менее 15 дней.

Напомним, нет необходимости голодать: эти продукты можно спокойно есть по ночам

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