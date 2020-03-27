Скрутило живот, а вы не можете предположить, что могли такого съесть недоброкачественного? Не всегда диарею провоцируют испорченные продукты или кишечный грипп

Этот список станет особенно полезным людям, имеющим склонность к подобным пищевым расстройствам.

Специалисты в области здорового питания назвали семь продуктов, которые могут спровоцировать диарею.

Острые специи

Различные острые приправы могут вызвать неприятное расстройство желудка. Особенно, если ранее ты их не ела и для твоего организма они в новинку.

Причина кроется в том, что когда желудок переваривает пищу, острые специи в ней могут спровоцировать раздражение, из-за чего появляются газы, вздутие, и, нередко — диарея. Поэтому, если ты любительница перчика чили и соуса карри — помни, что есть подобные продукты надо очень аккуратно.

Заменители сахара

Такие искусственные подсластители, как аспартам, сахарин и сахарный спирт нарушают биологию нижней части желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому, людям, страдающим синдромом раздраженного кишечника, советуют воздержаться от сахарозаменителей.

Молоко

Если ты регулярно употребляешь молоко и кисломолочные продукты, и при этом часто посещаешь туалет, возможно тебе стоит задуматься о таком расстройстве, как невосприимчивость к лактозе. В таком случае, лучше использовать альтернативу коровьему молоку — соевое, миндальное или кокосовое молоко.

Кофе с молоком

Кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует не только мозг, но и пищеварительную систему. Поэтому кофе с молоком вполне может стать причиной диареи. А если добавить туда еще и подсластитель — желудочное расстройство точно обеспечено, особенно если твой кишечник обладает повышенной чувствительностью.

Чеснок и лук

Оба эти продукта содержат в себе высокое количество нерастворимых волокон и соков, которые при расщеплении желудочным соком, вызывают газы. Эти газы, в последствии, раздражают сам желудок, что и провоцирует дальнейшие проблемы с туалетом.

Брокколи и цветная капуста

Тот случай, когда излишняя польза — плохо. Оба продукта содержат большое количество нутриентов и пищевых волокон: если организм к ним не привыкший — ему просто будет тяжело с этими волокнами справляться, что и вызовет, в конечном итоге, диарею.

Фастфуд

Из-за того, что он содержит насыщенные жиры — организму тяжело с ними справиться. Фастфуд может задержаться в теле, спровоцировав желудочные расстройства.

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