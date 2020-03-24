Почему двигаться нужно больше и к чему приводит сидячий образ жизни

Еще в древности люди знали, подвижный образ жизни – залог долголетия. Это подтверждают и современные исследования ученых.

Чем опасен «сидячий «образ жизни?

Научно-технический прогресс нашего времени значительно облегчил наше существование, но принесло ли это реальную пользу нашему здоровью?

Каждый может проанализировать, сколько времени он проводит за компьютером, рулем автомобиля, на диване возле телевизора. Итог — увеличение сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение, остеохондроз, простата, радикулит, геморрой.

Согласно последним исследованиям, причиной 3,8% преждевременных смертей являются последствия малоподвижного образа жизни. Другими словами, недостаточный уровень физических нагрузок увеличивает риск возникновение различных заболеваний.

«Необходимо повысить уровень активности людей, это позволит снизить количество «сидячих» смертей по всему миру», — утверждает Леандро Резенде, исследователь из Университета Сан-Пауло.

Движение — жизнь?

Подвижный образ жизни — это разумное «регулирование» своей деятельности, умеренность и самодисциплина. Ежедневные 30-минутные разминки, прогулки в парке и пробежки могут значительно улучшить не только общее состояние здоровья, но также помочь в преодолении стрессов и депрессий.

В Японии существует целительная практика, называемая Shinrin-yoku (синрин-йоку) или forest bathing, в переводе «купание в лесу».

Смысл метода в том, что человек должен «окунуться» в атмосферу леса. Врачи рекомендуют глубоко вдыхать воздух, в котором содержатся фитонциды — эфирные масла деревьев. Это поможет укрепить иммунную систему, снизить артериальное давление, улучшит качество сна.

Пробежки на свежем воздухе имеют не менее существенный эффект. Это очень простое и полезное физическое упражнение, которое является отличной профилактикой сердечных заболеваний, способствует очищению организма, помогает укрепить позвоночник, повышает тонус сосудов.

Преимуществ подвижного образа жизни:

— Снижает риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета.

— Улучшает кровообращение.

— Повышает иммунитет.

— Улучшает память и способность концентрироваться.

— Предотвращает остеопороз.

— Помогает в преодолении стрессов.

— Помогает в борьбе с избыточным весом.

— Снижает риск преждевременной смерти.

Более того, активный образ жизни, отразиться и на вашей внешности, естественный румянец, блеск в глазах и неизменная улыбка раскроет вашу настоящую красоту. Таким образом, это универсальный способ поддерживать свое физическое и ментальное тело в норме.

Напомним, вреднее курения и диабета: до чего людей доведет лень

Как сообщала Politeka, сидячий образ жизни опасен для мозга: как уберечься от ужасных последствий

Также Politeka писала, что ученые выяснили, как при сидячем образе жизни сохранить здоровье