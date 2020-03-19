Эти несложные рекомендации помогут сохранить глаза здоровыми, а зрение отличным

Офтальмологи выяснили, что для глаз полезно смотреть на зеленый цвет. Он успокаивающе влияет не только на нервную систему, но и положительно действует на зрительные анализаторы.

Несмотря на траву или на деревья, которые распустили листья, глаза отдыхают. Таким способом хорошо снимать усталость.

Например, на Востоке, рассматривают натуральную камни, которые имеют зеленый цвет. Считается, что в этом действии двойная польза. По поверьям, камни могут влиять на самочувствие сенсорного орган и даже защищают от «дурного глаза».

Камень хризопраз — не только уменьшает резь в глазах, но и защищает от сглаза;

Зеленая бирюза — укрепляет зрение и оберегает от опасности;

Малахит — также способен улучшить четкость зрения и считается превосходным оберегом.

Также полезными для глаз специалисты считают такие упражнения, занятия и правила:

Бегать, плавать, ездить на велосипеде, зимой кататься на лыжах — эти спортивные занятия способны повысить работоспособность мышц сенсорного органа и укрепить склеру, что необходимо для органов зрения.

Стоит проверять расстояние до предметов, которые человек рассматривает на близком расстоянии. Книга, рукопись, средства для вязания или вышивания должны быть на расстоянии 30-35 см от глаз. Эта длина примерно равна длине руки от локтя до кончиков пальцев.

Рекомендуется красить стены обоями светлых оттенков зеленого или желтого цветов, чтобы увеличить освещенность в комнате до 20%.

Вечером важно, чтобы свет падал слева. Настольная лампа или светильник должны быть с прозрачными плафонами. Лучше, чтобы в комнате горел и общий свет.

Напомним, почему падает зрение после 40 и как это предотвратить

У взрослого человека после 40 лет происходят некоторые изменения в глазах. В первую очередь хрусталик становится уже не таким гибким, он уплотняется. Мышцы, которые его удерживают ослабевают, а это влияет на способность глаза менять фокусное расстояние. В свою очередь такие изменения могут привести к дальнозоркости, когда глаза устают, а голова начинает часто болеть.

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