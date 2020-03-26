Ученые нашли пищевую добавку, которая справляется с онкологическими опухолями не хуже, чем химиотерапия

Манноза — заменитель глюкозы, который в основном используют, как загуститель и пищевую добавку для людей, страдающих от редких нарушений метаболизма — замедляет рост раковых опухолей. К такому выводу пришли специалисты из Университета Глазго.

Ученые решили проверить, сможет ли манноза, не дающая человеку сильно поправиться и защищающая от ожирения, иметь тот же эффект в борьбе со злокачественными образованиями. Раковые опухоли питаются огромным количеством глюкозы, благодаря чему растут. Однако сахар потребляют как злокачественные клетки, так и здоровые.

Чтобы выяснить, как именно манноза влияет на развитие раковых опухолей, ученые вводили в клетки двух пациенток, страдающих от рака костей, различные виды сахара, следя за тем, как менялся их рост.

В ходе исследования выяснилось, что именно маннозу злокачественные «тельца» не могут переварить, что замедляет их развитие. Получается, что эта природная молекула борется с онкологией лучше, чем химиотерапия, которая повреждает ДНК.

По утверждению специалистов, рост опухолей замедлялся в три раза при появлении этого вещества, а препараты начинали уничтожать 30-50% раковых клеток. Манноза, как отмечается в исследовании, сокращала синтез молекул белка, который блокирует гены, отвечающие за самоуничтожение клеток с поврежденной ДНК.

Специалисты полагают, что манноза будет действовать подобным образом и на другие типы онкологии, а не только на рак костей. В теории ее применение позволит сократит дозу химиотерапии – токсичных веществ, поступающих в организм больного.

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Рак – это злокачественная опухоль, которая может образоваться в любом органе, причем со временем она лишь увеличивается. Структура опухоли зависит от возраста человека и наличия других заболеваний.

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