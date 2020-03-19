Известно, что недостаток сна опасен для здоровья. Ученые выяснили, как это отразится на продолжительности жизни

Людей, которые беспокоятся из-за негативного влияния недосыпа на здоровье, успокоили австралийские ученые. Они установили, что бессонница не оказывает фатального влияния на продолжительность жизни человека, однако есть одно но.

Команда научных специалистов из Университета Флиндерса проанализировала данные 17 исследований, в ходе которых изучалась возможная связь между бессонницей и ранней смертью. В результате учеными был сделан вывод о том, что хотя бессонница коррелирует с развитием разных отклонений, вероятность смертности она все же не увеличивает.

«Нет определенных доказательств того, что бессонница существенно влияет на продолжительность жизни», — резюмировали специалисты.

Негативное влияние бессонницы на здоровье отмечалось в ходе многих исследований. У тех, кто не высыпается, повышается содержание гормонов стресса и в результате вырастает кровяное давление. Одновременно нарушается сердечный ритм и начинаются перебои в работе иммунной системы, — как следствие, развивается нервозность и склонность к инфекционным болезням.

Но исследователи считают, что вред от бессонницы, если уж она случилась, хотя и есть, то он обратим. Для этого достаточно дать себе возможность поспать нормальные 7-9 часов. По их словам, даже известные в истории пытки бессонницей не приводили к летальному исходу, несмотря на страдания, испытываемые людьми.

Ученые констатировали, что схожие эксперименты с лишением сна животных дают дополнительные доказательства того, что бессонница как таковая не влияет на продолжительность жизни. Как выразились при этом специалисты, «сама по себе она несмертельна, но причины, которые вызывают бессонницу, иногда могут убивать».

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