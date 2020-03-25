Неправильное лечение обычного насморка может быть опасным

Терапевты утверждают, что многие методы, которыми люди привыкли бороться с насморком, на самом деле ошибочны. Медики рассказали о том, какие ошибки часто допускаются в лечении ринита.

Ошибка 1: долгое применение сосудосуживающих средств.Специалисты напоминают, что максимально допустимый период времени, в течение которого можно применять такие препараты — это 5 дней. При длительном применении иммунный ответ организма на инфекции снижается и сосуды перестают реагировать. Долгое использование капель в нос может привести к потере обоняния.

Ошибка 2: не лечить насморк вообще. Противники «лекарственной химии» считают, что организм должен сам справляться с болезнями. Но отказ от лечения насморка – это ошибка. В таком случае могут легко возникать осложнения, человек рискует столкнуться с синуситом, гайморитом и другими болезнями пазух носа, которые могут распространяться на все ЛОР-органы, близко расположенные друг к другу.

Ошибка 3: наобум пользоваться народными средствами. Врачи призывают при насморке не закапывать в нос сок лука или другие подобные «домашние средства». Луковый сок может сжечь слизистую оболочку носовой полости, уничтожить в ней полезную микрофлору и повредить главные рецепторы обоняния. Также осторожнее нужно быть с эфирными маслами — многие из них являются аллергенами.

Ошибка 4: греть нос во время насморка. Согревание пазух носа повышает температуру в этой области, что лишь способно усиливать воспаление и размножение патогенных организмов.

Ошибка 5: промывать нос. Жидкость, которой промывают нос, может попадать в различные отделы ЛОР-органов и таким образом распространять инфекцию. К тому же солевые растворы вымывают из организма полезную микрофлору — слишком частое промывание может сделать организм более уязвимым перед инфекциями.

Ошибка 6: использовать антибиотики. Эти лекарства могут помочь только в том случае, если насморк имеет бактериальную природу, — в противном случае антибиотики способны причинить существенный вред. Прием антибиотиков вырабатывает у микроорганизмов устойчивое привыкание. Использовать данные препараты следует строго по назначению врача в особых случаях.

Ошибка 7: тканевые носовые платки. По словам врачей, при остром насморке такие платки превращаются в настоящий рассадник инфекций.

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