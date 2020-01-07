Сильно переживати з приводу власної фігури шкідливо, стверджують вчені. Такі клопоти, на їхню думку, можуть спричинити замість схуднення зворотній ефект

Не думати про дієти закликають вчені з Норвезького університету науки і технології. Вони стурбовані тим, що подібні думки часто мучають людей, що не страждають надмірною вагою. Іноді бажання схуднути викликане не реальною проблемою, а схильністю загальному тренду «чим тонше, тим краще».

Але до добра цей тренд не доводить, вважають фахівці і доводять свою правоту конкретним прикладом. Вони провели експеримент, в якому брала участь більше тисячі підлітків від 13 до 19 років.

Виявилось, що шість з десяти дівчаток (тобто більше половини) засмучуються з приводу надмірної ваги — і до 20 років вони дійсно обзаводяться зайвими кілограмами, навіть якщо раніше їх не було.

Цікаво, що якщо дівчина не переживала з приводу своїх габаритів, то ризик погладшати опинявся в два рази менше. У хлопчиків картина трохи відрізняється: ті ж шість з десяти вважали, що їм треба худнути, але на подальший набір ваги думки про дієти не впливали так сильно, як у випадку з дівчатками.

Якщо говорити про загальну картину, то 59% дівчаток і 63% хлопчиків, у яких були гіпертрофовані уявлення про власну масу тіла, переступивши 20-річний рубіж набирали зайві кіло. На думку фахівців, це пов’язано з тим, що підлітки починали різко обмежувати себе в їжі, потім зривалися, і тіло реагувало на це додаванням ваги.

Зазначимо, раніше ми повідомляли, що можна схуднути силою думки. Чергове дослідження показало, що це можливо. Йдеться про так званих тренуваннях функціональних образів, які створюють картинки, що викликають потрібну мотивацію.

Відразу кілька авторитетних наукових установ, включаючи Університет Плімута, проводять дослідження в області методики під назвою тренування функціональних образів.

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