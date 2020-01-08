Недолік сонця і схильність до респіраторних захворювань в зимовий період послаблюють наш організм, тому в раціон слід ввести продукти, які все виправлять

Зима — це холодна погода і підвищена ймовірність захворіти, а часом навіть і депресивний настрій. Щоб уникнути подібних проблем, експерти рекомендують переглянути свій раціон, підібравши правильні продукти.

1. Червоний перець

Вітамін С додає енергії і зміцнює імунну систему, що особливо важливо в холодну пору. Всі знають, що для цього потрібно їсти цитрусові, але в червоному перці вітаміну С більше, ніж в апельсині! А також є каротиноїди, які не тільки надають йому яскравий колір, але і є потужними антиоксидантами.

2. Риба

Холодна погода, крім іншого, псує шкіру обличчя, і любов до риби допоможе це виправити. Жирні кислоти омега-3 і омега-6 подбають про неї, оскільки є частиною клітинних мембран зовнішнього шару шкіри і запобігають зневоднення. Також допоможуть нормалізувати роботу серця, мозку і органів зору.

3. Банани

Як відомо, організм виробляє «гормон щастя» серотонін з триптофану, який міститься в бананах (а також в молочних продуктах, рибі, сої, мигдалі і арахісі). Крім того, банани смачні і досить поживні.

4. Гриби

Відмінне доповнення до зимового раціону харчування — їх антивірусні і антибактеріальні властивості, які добре вивчені. Печериці багаті вітаміном D, який покращує імунітет. У грибах багато селену, ніацину, фосфору, калію, заліза, а також вітаміну С і білка.

Відзначимо, раніше ми писали, як зміцнити імунітет взимку: п’ять простих порад, які допоможуть зберегти здоров’я без ліків.

Імунітет є головним захисником людини проти переважної більшості хвороб. Зниження його активності робить організм уразливим перед будь-якими вірусами, інфекціями і грибками. Підтримати імунітет під час зимових холодів можна природним шляхом.

Наприклад, взимку потрібно краще висипатися. Чим менше спите, тим більше ризик підхопити простуду.

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