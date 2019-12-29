Питание в холодное и теплое время года отличается, поэтому нужно знать, что есть зимой, чтоб оставаться здоровым

В морозную погоду не стоит пропускать приемы пищи, а вместо перекусов бутербродами или фаст-фудом, максимально обогатить свой организм ценными для него продуктами, которые поддержат защитные силы и помогут организму согреваться в холода. Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич.

«Первое и главное правило – начинать утро с плотного, но не чрезмерно калорийного завтрака. Пропускать его нельзя. На завтрак – каша. Гречка или овсянка, либо же мюсли или рис – вот самая здоровая пища в утреннее время, которая подпитает энергией и не даст замерзнуть на морозе. А каши на молоке улучшают пищеварение», — рассказала врач.

Второе правило – легкий витаминный полдник или второй завтрак. Прекрасно подойдут фрукты, к примеру, банан или хурма. В них уйма веществ, которые способствуют выработке гормона счастья, — а зимой его нам так не хватает.

«Обед должен быть горячим. Иначе организму не согреться на улице, к тому же, это способствует ускорению метаболизма и ускоряет циркуляцию крови. Это третье правило рациона в морозы. Помимо этого, стоит помнить о том, что зимой стоит выбирать продукты, которые дают максимум энергии при минимуме калорий», — добавила врач.

Разная пища обеспечивает разный термальный эффект. При достаточном наличии углеводов (это основное правило), самые высокие согревающие свойства у белковых блюд — мясных, рыбных, молочных. Так что перед выходом на мороз съесть кусочек горячей отварной курочки — практически обязательно. Ну а если вы уже поели и не голодны, выпейте горячего чаю с молоком. Этот теплоемкий напиток не лишним будет также после прихода с улицы.

«В морозы очень полезны продукты, которые стимулируют и в то же время успокаивают нервы. Это, к примеру, всем знакомый черный шоколад. Всего несколько кусочков в день (т.е. не более четверти плитки в сутки) не только повысят вам настроение и помогут быстрее согреться на холоде, но и никак не скажутся на фигуре», — отметила врач.

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