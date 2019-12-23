Некоторые овощи полезнее есть в отваренном виде, чем свежими

Ряд овощей и корнеплодов при температурной обработке легче усваиваются желудком, не теряя своих полезных свойств. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая.

«Очень многое зависит от типа продукта и от способа его приготовления. Я категорически рекомендую отказаться от жарки – в крайнем случае, говорить овощи на гриле. А не на сковороде с раскаленным маслом. А вот, к примеру, во время тушения на медленном огне или запекания в духовке большинство овощей только раскрывают свои вкусовые качества. Тем более для людей с заболеваниями печени, почек, органов ЖКТ и прочего – такая пища куда предпочтительнее.

Так как, к примеру, при язвенной болезни, гастритах, повышенной кислотности томаты в свежем виде не рекомендованы, а вот запеченные помидоры в составе различных блюд (после консультации с врачом) вполне можно включать в свой рацион. А, например, в фасоли, баклажанах и некоторых других сырых овощах содержатся токсины, и только термообработка их нейтрализует и превращает во вкуснейшие блюда», — говорит врач.

Аналогично ситуация обстоит и с фруктами – то, что из-за ряда показаний может быть противопоказано в сыром виде, в приготовленном – вполне допускается. К примеру яблоки, которые вызывают вздутие и не рекомендованы при проблемах с поджелудочной железой, в запеченном виде не только сохраняют большинство витаминов и микроэлементов, но и приобретают большую ценность для тех, кому не хватает железа.

«Что же касается витаминов и микроэлементов, которые, как считается, исчезают во время варки, на самом деле это справедливо лишь по отношению к витамину С. Остальные ценные вещества практически не теряют своих свойств из-за высоких температур, при условии что отваривать их (например, буряк, картофель, морковь) вы будете в кожуре», — отметила врач.

Однако стоит учитывать, что клетчатка в сырых растительных плодах, хотя и обладает сорбирующими свойствами, вместе с тем, раздражает кишечник. Потому сырые овощи и фрукты не стоит есть на голодный желудок. Лучше перекусывать ими в течение дня между основными приемами пищи, желательно через час-полтора после трапезы, чтобы не спровоцировать брожение и газообразование в желудке.

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