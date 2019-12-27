Газированные напитки принято считать вредными — их обвиняют чуть ли не во всех бедах со здоровьем

Газированные напитки сделали ответственными за лишний вес и ожирение, но команда исследователей из Калифорнийского университета пришла к выводу о том, что газировка не оказывает существенного влияния на рост жира.

Хотя сладкую газировку часто называют серьезным фактором эпидемии ожирения, авторы нового исследования заявили: искусственный подсластитель аспартам, используемый для производства газированных напитков, не приводит к увеличению веса у взрослых людей.

Команда научных специалистов во главе с биологом Кимбер Стэнхоуп в попытках найти связь между употребление газировки и ожирением в итоге выяснила: ни одно исследование на некалорийных подсластителях не доказало того, что их употребление способствует увеличению жировой массы.

«Сладкая газировка не вызывает ожирение», — таков вердикт авторов проекта.

В то же время ученые отмечают: их находка не означает того, что газировка безвредна. В ней есть вещества, которые увеличивают риски заболевания сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, могут вызывать аллергическую реакцию и провоцирует сахарный диабет второго типа.

Добавим, ранее ученые нанесли репутационный удар по любимым напиткам и заявили, что они вреднее сладостей и булочек.

По мнению ученых, фруктовые соки вреднее, чем сладости. Об этом сообщили ученые из Университета Эмори в США. В течение шести лет они следили за здоровьем 18 000 людей старше 45 лет. Для исследования специалисты выбрали тех, кто не страдал диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Автор исследования Джин Уэлш считает, что соки опасны, так как в них практически нет других питательных веществ. Только сахар в больших количествах. Организму приходится расщеплять его весь сразу, а это может нарушить обмен веществ. А вот булочки и пирожные, кроме сахара, содержат белки и жиры. Они замедляют обменные процессы и затрудняют поступление сахара в кровь, поэтому не наносят такого вреда.

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