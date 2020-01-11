С детства мамы и бабушки приучали нас к супам и борщам — мол, без жидкой горячей пищи можно испортить себе желудок

Жидкие первые блюда не такие обязательные в нашем рационе и отнюдь не так полезны, как считалось ранее. Об этом рассказал заведующий отделением гастроэнтерологии Житомирской областной клинической больницы Владимир Корендович.

Большие порции опасны

В процессе питания существуют важные нюансы, которые нужно знать и учитывать. Один из них заключается в том, что пища должна перевариваться в желудке постепенно и в несколько этапов, а когда мы едим жидкий суп, то это блюдо сразу же «стекает» на низ желудка и создает эффект переедания. А это своеобразный стресс для организма.

Этот эффект еще больше усиливается в том случае, если у человека перед обедом выделяется большое количество желудочного сока (соляной кислоты), то есть желудок и без того уже наполнен, и здесь человек съедает жидкий суп, который мгновенно «падает» на низ желудка, вызывая гиперсекрецию. Чем больше порция супа, тем сильнее эффект переедания.

Изжога

Если вы съели большую порцию жидкого супа, может начаться еще и изжога. После того, как пища попадает в желудок с пищевода, вход в желудок должен закрываться, но у некоторых людей он остается открытым, и кислое содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Это и приводит к неприятному ощущению жжения в горле и за грудиной, то есть к изжоге. А длительная изжога — это химический ожог, который может привести к серьезным заболеваниям органов пищеварительной системы. Поэтому лучше не употреблять большие порции жидкой пищи, а еще лучше — готовить супы-пюре.

Не запивайте

Такой же эффект переедания и ощущение жжения может появиться, если после еды сразу выпить большое количество жидкости. Вода разжижает пищу и просто смывает ее на выход из желудка, создавая тот же эффект переедания. С другой стороны, всухомятку есть тоже нельзя — еда, которую человек глотает, по консистенции должна напоминать кисель.

Если своей слюны недостаточно, чтобы хорошенько увлажнить пищу, можно ее запить небольшим количеством жидкости — 100, максимум 150 миллилитров, но не более. А лучше всего употреблять сочные овощные салаты, тогда и запивать ничего не придется. Только через 1,5-2 часа после еды можно выпить достаточное количество жидкости.

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