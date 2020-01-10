Чем старше мы становимся, тем больше меняются ваши предпочтения в еде. К примеру, дети, которые в детстве терпеть не могли молоко вдруг вырастают и понимаю, как это вкусно

Дело тут не в вашей зрелости, а во вкусовых рецепторах, утверждают эксперты. Вкусовые рецепторы находятся у нас во рту, причём не только на языке.

«Каждый вкусовой рецептор представляет собой набор из 50–100 клеток, которым поручено проверить пищу перед тем, как её проглотить», — говорит доктор Робин Дандо.

Как только пища растворяется в слюне, она активирует рецепторы на кончиках клеток, которые могут различать сладкое, солёное, кислое, горькое и острое. Затем рецепторы посылают сигнал в ваш мозг, чтобы передать точный вкус, который вы испытываете.

Фишка в том, что с возрастом рецепторы меняются. По мере старения ваше тело замедляется в регенерации клеток, включая клетки рецепторов вкуса и запаха. По словам врачей, это приводит к потенциальной потере вкусовых рецепторов, когда вы становитесь старше.

Но дело не только в этом. В течение многих лет мы развиваем личные предпочтения в еде, основываясь на своих привычках, воспитании, культуре и воспоминаниях. В какой-то момент вы можете перестать любить лосось, потому что однажды отравились им.

Врачи говорят, что мы легко можем переучить свой мозг на определённые вкусы, употребляя их чаще. И так же, как вы можете приспособить свои вкусы к чему-то новому (или заново полюбить что-то старое), вы можете изменить их, чтобы начать что-то не любить.

Например, если вы перестаёте добавлять сахар в чай, то через некоторое время даже глоток чая с сахаром покажется вам ужасно невкусным.

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