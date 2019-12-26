Знаменитый педиатр доктор Комаровский рассказал о том, какую реальную функцию на улице выполняет шарфик, которым мамы любят кутать своих детей

Харьковский педиатр Евгений Комаровский, давно известный под именем, как «Доктор Комаровский», обратил свое внимание на ожидающиеся изменения в погоде , которые принесут Украине стужу и снегопады.

Доктор Комаровский рассказал на своей странице в Инстаграм о такой детали зимней одежды как шарф.

Нередко мы наблюдаем на улице мам и бабушек, которые выгуливают своих драгоценных отпрысков закутанных до бровей шарфами. Невольно вспоминаются времена СССР, когда не только шарфами, но и пуховыми платками обматывали малышей, чтобы предотвратить уличного переохлаждения на морозе.

Доктор Комаровский подошел к вопросу надо или не надо надевать шарф с традиционной ему критичностью и объективностью.

С самого начала своей публикации Комаровский отметил, что при морозе ребенок должен дышать только носом, иначе ледяной воздух будет бить прямо по бронхам и может закончится болезнь.

Именно нос, по словам Евгения Комаровского умеет согревать воздух.

Однако, доктор Комаровский отметил, что наличие шарфика является дополнительной мерой предотвращения переохлаждения.

Шарфик необходим, по словам доктора Комаровского, когда когда ребенок находится в открытой коляске, на санках и когда реальный мороз и сильный ветер.

В тоже время, отмечает педиатр, «шарфик, как правило, не нужен, если ребенок находится в закрытой коляске — выдыхаемый воздух заметно повышает температуру в том ограниченном пространстве, где расположена голова, плюс нет воздействия ветра».

Если мерзнет нос, доктор Комаровский советует прятать его и рот под шарфом. Причем это касается и взрослого населения. Только заматывать тканью рот, акцентирует медик, не имеет никакого смысла. Прятать от холода нужно и то и другое.

Также доктор Комаровский отметил, что ткань не должна слишком плотно прилегать к телу, а также быть такой фактуры, которая не принесет раздражение коже.

Ранее мы сообщали о том, что доктор Комаровский привлек внимание к распространенной «болячке», которая безобидна только на первый взгляд и особенно опасна она для деток.

«Как лучше всего лечить «лихорадку» на губах? Тратить деньги на мази, которые рекламируют сейчас везде, или по старинке — прижечь марганцовкой?», -написал в своем аккаунте Доктор Комаровский.

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