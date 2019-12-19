Немецкий профессор Михаэль Бауманн рассказал, что нужно делать, чтобы не допустить появления злокачественной опухоли.

По его словам, никаких дорогостоящих и других затратных и непостижимых простому человеку процедур для этого делать не нужно. Все весьма очень просто.

Так, ученый, занимающий должности научного директора Немецкого центра исследований рака в Гейдельберге и председателя Немецкого онкологического консорциума, заявил, что человек способен весьма успешно противостоять страшной болезни, если он отказывается от вредной еды и правильно питается, а также ведет активный образ жизни.

Еще одним важным условием профилактики рака он назвал отказ от курения. Ведь согласно данным ученых, одной из причин появления всех без исключения видов злокачественных опухолей примерно в 30% случаев является именно злоупотребление табачными изделиями.

Бауманн утверждает, что следование этим трем простым правилам позволит существенным образом снизить риск появления одной из самых страшных болезней.

Ранее сообщалось, что ученые выявили еще один действенный способ борьбы с раком. По словам исследователей, противостоять болезни человеку может помочь генетический код, который встроен в РНК и микро-РНК всех наших клеток. Специалисты предполагают, что создание искусственных микро-РНК и последующее их введение в организм больному могут помочь в борьбе с онкологическим заболеванием.

Михаэль Бауманн окончил медицинский факультет Гамбургского университета. Позже он работал в нескольких престижных университетах Германии и США, а также ведущих онкологических центрах и клиниках. В 2003-м году он стал директором и основателем Университетского онкологического центра в Дрездене. В настоящее время он занимает пост президента Европейской организации рака.

Бауманн является автором более 200 научных публикаций по теме рака, его работы были отмечены многочисленными академическими премиями и наградами. Он состоит в нескольких комитетах и научных сообществах. В 2017-м году ученый был удостоен Немецкой премии рака в категории «Трансляционные исследования».

Напомним, ученые обнаружили, что рак можно определить по запаху.

Как сообщала Politeka, названы 10 повседневных вещей, которые провоцируют появление опухоли.

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