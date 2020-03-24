Ученые нашли взаимосвязь между длительным просмотром телевизора и риском развития рака

Исследованием данной проблемы занималась международная группа ученых. Они установили, что у молодых людей, которые много времени проводят за сидением, в том числе и за просмотром телевизора, заметно повышается риск развития рака кишечника.

В последнее время во всем мире повысилась заболеваемость раком кишечника среди людей младше 50 лет. При этом в более молодом возрасте злокачественные новообразования обладают другими молекулярными характеристиками, из-за чего болезнь протекает агрессивнее. В подобных случаях болезнь чаще обнаруживают уже на поздних стадиях, из-за чего процент смертности возрастает.

Исследователи проанализировали данные о 89278 женщинах, обращая особое внимание на то, сколько времени они проводили в сидячем положении тела. За 20 лет исследований было выявлено 118 случаев колоректального рака в молодом возрасте.

Изучив эти случаи, ученые пришли к выводу, что просмотр телевизора более часа в день увеличивает риск возникновения заболевания на 12%, а более двух часов — на 70%. При этом на эту связь не влияет вес участниц исследования и то, как часто они занимаются физическими упражнениями, что указывает на то, что малоподвижный образ жизни можно считать отдельным фактором развития рака.

Ранее мы писали о том, что некоторые сладости могут пробудить смертельно опасные заболевания в организме человека, однако есть способ, как их определить. Так, специалисты из Соединенных Штатов провели масштабные исследования и выяснили, какие лакомства являются самыми опасными и даже могут вызвать рак.

Как выяснилось, главную угрозу для здоровья представляют сладости красного цвета, потому что они содержат в себе химическую добавку E129. Это вещество и придаёт кондитерским изделиям красные оттенки, уверены ученые.

Стоит знать, что эту добавку добывают из продуктов нефтепереработки. Для человека он является канцерогеном, который может вызвать аномальную активность клеток и возникновение злокачественных опухолей. Отмечается, что именно сладости с E129 вызывают аллергию, неврозы и повышенную активность у детей.

Напомним, рак можно распознать по запаху, ученые нашли разгадку.

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