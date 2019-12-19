Доктор Комаровский рассказал, опасно ли во сне скрипеть зубами

Скрипеть во сне зубами может каждый — у кого-то это случается крайне редко, а кто-то делает это едва ли не каждую ночь, пугая родных и близких. Украинский врач, педиатр Евгений Комаровский рассказал, какой вред здоровью может нанести это явление и что оно обозначает.

В народных массах нет расхождений при ответе на вопрос о причине этого явления. Абсолютно всем хорошо известно: «Коль дитя скрипит зубами — значит, мается глистами».

Однако, по словам врача, такое утверждение не находит научного подтверждения. У скрипящих зубами глисты, конечно, встречаются, но не чаще, чем у других, зубами не скрипящих.

«Ни врачи, ни ученые-физиологи, много лет изучающие сон, не знают, из-за чего это происходят, но в одном убеждены точно — это не болезнь, это со временем проходит, хотя два отрицательных момента есть: не слишком приятно с эстетический точки зрения и вполне реальная возможность повреждения зубов», — отмечает доктор.

Также, по его словам, существует теория, согласно которой причина скрежетания во сне зубами — рудиментарный (т. е. недоразвитый, остаточный) рефлекс, аналогичный рефлексам животных, которые таким образом точат себе зубы.

Отметим, ранее Комаровский рассказал, как бороться с ночными страхами. Ночные страхи у детей не предоставляют никакой опасности для здоровья ребенка, но родителям следует учитывать некоторые нюансы.

По его словам, ночные страхи встречаются в возрасте трех-восьми лет и в период полового созревания. Их частота и выраженность во многом зависят от психологической атмосферы в семье и от элементарного здравого смысла родителей.

«Страшные сказочки перед сном, телевизионные ужастики, рассказы про деда Бабая и про непослушного мальчика, которого утащил злой пес Барбос… Индивидуальная детская комната увеличивает вероятность ночных страхов — вместе с родителями спать поспокойнее», — отмечает доктор.



В то же время страхи на этапе отхода ко сну (боязнь темноты, тишины, шума ветра за окном) требуют уважительного к себе отношения.

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