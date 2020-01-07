Доктор Комаровский поделился секретами с мужчинами и рассказал, что же им делать в тот момент, когда жена беременна
Украинский педиатр Евгений Комаровский дал ценные советы мужчинам на тот момент, пока их супруга вынашивает ребенка. Он утверждает, что в такой период следует пересмотреть свое отношение к любимой.
«Поскольку вы никогда не сможете испытать то, что в процессе беременности испытывает ваша жена, то и никогда не сможете до конца понять и объяснить себе разные ее капризы. Поймите и осознайте: количество вредных раздражителей у беременной достаточно велико (хождения по врачам, беседы с подругами, нарушения самочувствия). Поэтому увидьте свою главную задачу в том, чтобы не стать дополнительным стрессовым фактором», — говорит Комаровский.
Золотые правила будущего папы:
Погода резко изменится, лютая зима ворвалась в Украину: «Готовьтесь, такого не было давно!»
Кошевой из Квартала 95 похвастался жаркими развлечениями с женой: "Я, панамка и живот"
Наташу Королеву в мини засняли с российским актером, видео взорвало сеть: "Черт попутал"
Брежнева решилась на пластику из-за молодой "любовницы" Меладзе: "Вера, зачем?"
— поменьше рассуждайте по поводу того, кого вам больше хочется — мальчика или девочку. Пол ребенка определяется отцовским сперматозоидом, поэтому, в случае чего, нечего на зеркало пенять;
— не надо расстраиваться в связи с тем, что вам стали уделять меньше внимания — то ли еще будет, когда вы действительно станете папой;
— поинтересуйтесь бытом — посетив магазин или выкрутив белье, вы никак не уроните своего мужского достоинства;
— найдите время, чтобы спокойно обсудить ваши совместные действия — где будет стоять кроватка, что и когда надо купить, что делать, пока супруга будет находиться в роддоме;
— не покупайте ей всякие вкусности, которые не желательны к употреблению. Будет очень разумно и благородно, если вы не будете при жене есть то, чего ей нельзя, но хочется;
— не поощряйте просто ничегонеделание жены (диван, телевизор). Лучше прогуляйтесь с ней на свежем воздухе;
— соизмеряйте свой сексуальный пыл с ответными реакциями супруги и не дуйтесь в случае чего;
— помните, что беременная женщина меньше склонна прощать в сравнении с просто женщиной;
— курить в квартире совсем не обязательно;
— если во сне вы имеете привычку ворочаться, крутиться и при этом еще и дергать ногами, то желательно последние недели беременности поспать отдельно;
— беременность, в конце концов, длится всего девять месяцев.
Напомним, Комаровский рассказал, почему после рождения ребенка распадаются семьи.
Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, кто и как должен заботиться о питании ребенка.
Также Politeka писала, что Комаровский рассказал о бесполезности популярного лекарства.