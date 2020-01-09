Диетолог рассказала о том, что такое нормальный объем талии и о каких болезнях могут говорить отклонения от этой нормы

Вопрос о размере талии в последнее время стал особенно актуальным – обсуждается возможность мер, позволяющих добиться того, чтобы талии не росли выше положенной нормы.

Но что значит норма, и каким должен быть размер талии с точки зрения здоровья?

Известный диетолог Маргарита Королева дала интервью, в котором заявила, что значительное превышение нормальных показателей объема талии является признаком начинающихся или уже имеющихся заболеваний.

«Если размер талии существенно превышает нормальные показатели, то это может быть признаком развития или наличия абдоминального ожирения, формирующейся инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета второго типа. Также не исключаются риски по ишемической болезни сердца, онкологии», — сказала Королева.

Отметила специалист и другой фактор, подтверждающий, что размер талии не должен «выходить за рамки». По словам эксперта, чем больше веса носит на себе человек, тем значительнее может сокращаться такой участок головного мозга, как гиппокамп. Следствием данного процесса может стать повышенный риск развития нейродегенеративных процессов, болезни Альцгеймера. Диетолог рассказала о том, что в отношении здоровых параметров размера талии для мужчин и женщин действуют разные стандарты.

«Объем талии, превышающий 94 см у мужчин, означает начало формирования абдоминального жира. Превышающий цифру 102 см — это уже метаболический синдром. У женщин талия должна быть не более 80 см», — пояснила специалист.

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