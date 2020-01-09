Зимой многие люди чувствуют на себе проблем с кожей, активируются и кожные заболевания, такие как экзема

Сухая и зудящая кожа зимой – достаточно распространенное явление, тем более, что этому способствует сухой воздух в помещениях с центральным отоплением. Помочь коже при экземе можно, если использовать различные увлажняющие кремы и мази.

Экзема – это длительное воспалительное состояние кожи, при котором она становится красной, сухой, потрескавшейся и постоянно зудит. Экзема встречается у детей и взрослых, только ее симптомы отличаются между собой появлением различных участков сухой и воспаленной кожи по всему телу.

Врачи отмечают, что лекарства от экземы не существует: устраняются лишь симптомы, а не сама причина болезни. В исследовании, проведенном Университетом Алабамы, выяснилось, что оптимальный способ борьбы с проявлениями экземы – использование смазывающего крема или мази на пораженных участках кожи один раз в день.

Мази на основе меда и пчелиного воска хорошо устраняют зуд от экземы в домашних условиях. Также можно использовать мазь с оливковым маслом.

Мед давно используется для лечения кожных болезней, а кроме того, он обладает антибактериальными свойствами. 80% людей, использующих мазь на основе меда и не проходивших ранее дополнительного лечения, отметили значительное улучшение симптомов экземы.

Вазелин увлажняет сухие участки кожи, а также помогает ей восстановиться естественным путем, отмечают исследователи из Американской академии дерматологии. Лучше всего использовать вазелин после теплой ванны, на чистой коже и обязательно наносить его толстым слоем на пораженные участки.

Также ношение легкой одежды на пораженных участках кожи плюс аккуратный маникюр с недлинными ногтями помогут уменьшить последствия царапин и ускорить заживление. В более тяжелых случаях врач может выписать рецепт на кремы, содержащие кортикостероиды.

Тем не менее, медики предупреждают о важности обращения к врачу для контроля зуда при использовании любого домашнего средства или в случае продолжительного ухудшения состояния кожи.

Напомним, как сохранить молодость кожи надолго: привычки, которыми нужно обзавестись до 30.

Как сообщала Politeka, врачи подсказали, как бороться с авитаминозом зимой.

Также Politeka писала, что есть семь факторов, которые пагубно влияют на кожу: «Сталкиваемся каждый день».