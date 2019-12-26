Доктор Комаровский рассказал, нужно ли в морозы закрывать нос и рот шарфиком

Многие родители во время зимних прогулок закрывают рот и нос ребенка шарфиком — им кажется, что так теплее, что шарфик дополнительно согревает вдыхаемый воздух и это уменьшает риск переохлаждения. Стоит ли так делать, рассказал известный украинский педиатр Евгений Комаровский. Соответствующий пост он выложил в Instagram.

«Прежде всего вы должны знать, что при отрицательных температурах ребенок должен дышать носом: именно нос умеет согревать воздух, а при дыхании через рот холодный сухой воздух попадает непосредственно в бронхи, а это довольно рискованно. Если ребенок не дышит носом, никакой шарфик воздух не согреет! Промывайте нос, используйте сосудосуживающие капли или сидите дома», — пишет врач.



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Вот что в действительности происходит, если на улице реально холодно и нос начинает замерзать: возникает защитная реакция — спазм сосудов слизистых оболочек носовых ходов, а значит, нос фактически теряет способность согревать вдыхаемый воздух.

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«Шарфик, которым закрыты и рот, и нос, задерживает возле лица выдыхаемый теплый воздух и согревает таким образом нос! Спазма сосудов не происходит, следовательно, можно продолжать гулять!», — объясняет врач.

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Также Комаровский дал практические советы по применению шарфика:

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• Шарфик, как правило, не нужен, если ребенок находится в закрытой коляске — выдыхаемый воздух заметно повышает температуру в том ограниченном пространстве, где расположена голова, плюс нет воздействия ветра.

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• Шарфик не помешает, когда ребенок в открытой коляске, на санках, когда реальный мороз, сильный ветер.

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• У вас мерзнет нос? Это и есть повод подумать о шарфике для ребенка, да и для себя.

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• Это понятно, но повторим: закрывать надо и рот, и нос. Только рот не имеет никакого смысла.

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• Ткань не должна вызывать раздражение кожи при трении и не должна прилегать к лицу слишком плотно.

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