Вопрос: ⠀ Стоит ли защищать зимой кожу от ультрафиолета, если солнечная снежная погода? ⠀ Ответ: ⠀ В обыденной жизни, как правило ничего страшного не произойдет. За то время, что вы доведете ребенка до детского сада, ничего страшного не будет. ⠀ Но если уж вы выбрались на горнолыжный курорт, то подумать об ультрафиолете обязательно надо. И защитные очки, и средства защиты кожи от ультрафиолета однозначно понадобятся. ⠀ Более того, я искренне хотел бы, чтобы у всех наших женщин была главная зимняя проблема: как защитить кожу от ультрафиолета.