Доктор Комаровский рассказал, нужно ли защищать кожу от ультрафиолета в солнечные зимние дни

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о защите от солнца в зимнее время. На своей страничке в Instagram он опубликовал видео с ответами на вопросы своих подписчиков.

«Стоит ли защищать зимой кожу от ультрафиолета, если солнечная снежная погода?», — спрашивают врача.

По словам Комаровского, в обыденной жизни, как правило ничего страшного не произойдет за то время, что вы доведете ребенка до детского сада, ничего страшного не будет. То есть в этом случаЕ защищать кожу от солнца не надо.

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Если же семья выбирается на горнолыжный курорт, то подумать об ультрафиолете обязательно надо. В этом случае защитные очки, и средства защиты кожи от ультрафиолета однозначно понадобятся.

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«Более того, я искренне хотел бы, чтобы у всех наших женщин была главная зимняя проблема: как защитить кожу от ультрафиолета», — добавил Евгений Комаровский.

Отметим, ранее доктор Комаровский рассказал, сколько слоев одежды должно быть на ребенке зимой.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как нужно одеваться в зимний холод и сколько слоев одежды должно быть на ребенке, чтоб он не замерз и не заболел. Об этом идет речь в новом видео, которое врач выложил на страничке в Instagram.

По его словам, тепло сохраняется между слоями одежды поэтому многослойность одежды – это хорошо. Но тут начинается главная социальная дискуссия – сколько слоев одежды должно быть на ребенке в сравнении с мамой и папой?

«Одни говорят, что одежды должно быть на один слой больше, другие говорят, что на один слой меньше. Поэтому давайте определимся», — говорит Комаровский.

По словам врача, нужно учитывать, кто из членом семьи чем занимается на улице.

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Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как нельзя сбивать температуру.

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