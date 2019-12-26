Доктор Комаровский рассказал, как определить, нужно ли увлажнять воздух в частном доме

Известно, что в частном доме влажность воздуха чаще всего выше, чем в квартирах в централизованным отоплением. Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, нужно ли увлажнять воздух в этом случае. Соответствующее видео он выложил на свой страничке в Instagram.

Доктору написали родители, которые столкнулись с такой ситуацией.

«С нами живет прабабушка, которая категорически против проветривания и увлажнения воздуха, так как считает, что, проживая в частном доме, влаги хватает», — пишут врачу.



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Чтобы расставить точки над i и решить семейный спор, Комаровский предлагает молодым родителям просто купить гигрометр. Влажность имеет цифровые характеристики, а гигрометр — именно тот прибор, который ее измеряет.

«Вы берете гигрометр, если он для вас очень дорог, просите у кого-то из друзей, хотя он стоит копейки, ставите его в комнате, измеряете влажность. Если влажность ниже 40% — у вас в комнате сухо, если влажность выше 70% — у вас в комнате сыро. Если 40-70% — у вас нормальная влажность. Таким образом, что тут с бабушкой бедной спорить», — объясняет Комаровский.

Отметим, ранее Евгений Комаровский объяснил разницу между влажностью и сыростью в квартире и рассказал, как найти золотую середину.

Ситуация, с которой обратились к врачу раньше, очень схожа с описанной выше. Комаровскому написал отец ребенка, жена которого настолько озадачилась влажностью воздуха, что гигрометр в их доме доходит до отметки 80, а летом — 99%. Из-за этого ребенок постоянно кашляет, у него вечные сопли.

Комаровский отметил, что нормальная относительная влажность по всем санитарно-гигиеническим нормам составляет от 40 до 60%.

«Именно такие показатели влажности я и рекомендую, допуская, что при острых респираторных заболеваниях влажность 70% — это также хорошо. Любая влажность воздуха выше 80% — это уже не влажность, а сырость. Сырость же никогда и никому не полезна и не нужна. И я, естественно, никогда и никому этого не рекомендовал», — объясняет врач.

Напомним, Комаровский рассказал, к чему приводят ингаляции паром.

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