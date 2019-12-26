Доктор Комаровский рассказал, как определить, нужно ли увлажнять воздух в частном доме

Известно, что в частном доме влажность воздуха чаще всего выше, чем в квартирах в централизованным отоплением. Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, нужно ли увлажнять воздух в этом случае. Соответствующее видео он выложил на свой страничке в Instagram.

Доктору написали родители, которые столкнулись с такой ситуацией.

«С нами живет прабабушка, которая категорически против проветривания и увлажнения воздуха, так как считает, что, проживая в частном доме, влаги хватает», — пишут врачу.



Чтобы расставить точки над i и решить семейный спор, Комаровский предлагает молодым родителям просто купить гигрометр. Влажность имеет цифровые характеристики, а гигрометр — именно тот прибор, который ее измеряет.

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«Вы берете гигрометр, если он для вас очень дорог, просите у кого-то из друзей, хотя он стоит копейки, ставите его в комнате, измеряете влажность. Если влажность ниже 40% — у вас в комнате сухо, если влажность выше 70% — у вас в комнате сыро. Если 40-70% — у вас нормальная влажность. Таким образом, что тут с бабушкой бедной спорить», — объясняет Комаровский.

Отметим, ранее Евгений Комаровский объяснил разницу между влажностью и сыростью в квартире и рассказал, как найти золотую середину.

Ситуация, с которой обратились к врачу раньше, очень схожа с описанной  выше. Комаровскому написал отец ребенка, жена которого настолько озадачилась влажностью воздуха, что гигрометр в их доме доходит до отметки 80, а летом — 99%. Из-за этого ребенок  постоянно кашляет, у него вечные сопли.

Комаровский отметил, что нормальная относительная влажность по всем санитарно-гигиеническим нормам составляет от 40 до 60%.

«Именно такие показатели влажности я и рекомендую, допуская, что при острых респираторных заболеваниях влажность 70% — это также хорошо. Любая влажность воздуха выше 80% — это уже не влажность, а сырость. Сырость же никогда и никому не полезна и не нужна. И я, естественно, никогда и никому этого не рекомендовал», — объясняет врач.

Напомним, Комаровский рассказал, к чему приводят ингаляции паром.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как лечить температуру без симптомов.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, как помочь ребенку с лунатизмом.

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Вопрос: ⠀ С нами живет прабабушка, которая категорически против проветривания и увлажнения воздуха, так как считает, что, проживая в частном доме, влаги хватает. ⠀ Ответ: ⠀ Вот у вас с бабушкой или прабабушкой возникла дискуссия на тему влажности. Бабушка говорит, что влажность нормальная, вы считаете, что она недостаточная, а доктор Комаровский должен выступить судьей. Ребята, эта дискуссия совершенно недостойна 21 века. ⠀ И так, что надо для того, чтобы расставить точки над i. Что влажность имеет цифровые характеристики. Поэтому вам нужен прибор, который называется «гигрометр». Вы берете гигрометр, если он для вас очень дорог, просите у кого-то из друзей, хотя он стоит копейки, ставите его в комнате, измеряете влажность. Если влажность ниже 40% - у вас в комнате сухо, если влажность выше 70% - у вас в комнате сыро. Если 40-70% - у вас нормальная влажность. Таким образом, что тут с бабушкой бедной спорить. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #увлажнение #проветривание #свежийвоздух #семья

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