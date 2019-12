View this post on Instagram

Вопрос: ⠀ С нами живет прабабушка, которая категорически против проветривания и увлажнения воздуха, так как считает, что, проживая в частном доме, влаги хватает. ⠀ Ответ: ⠀ Вот у вас с бабушкой или прабабушкой возникла дискуссия на тему влажности. Бабушка говорит, что влажность нормальная, вы считаете, что она недостаточная, а доктор Комаровский должен выступить судьей. Ребята, эта дискуссия совершенно недостойна 21 века. ⠀ И так, что надо для того, чтобы расставить точки над i. Что влажность имеет цифровые характеристики. Поэтому вам нужен прибор, который называется «гигрометр». Вы берете гигрометр, если он для вас очень дорог, просите у кого-то из друзей, хотя он стоит копейки, ставите его в комнате, измеряете влажность. Если влажность ниже 40% - у вас в комнате сухо, если влажность выше 70% - у вас в комнате сыро. Если 40-70% - у вас нормальная влажность. Таким образом, что тут с бабушкой бедной спорить. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #увлажнение #проветривание #свежийвоздух #семья