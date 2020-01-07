Доктор Комаровский рассказал, какие лекарства можно давать детям, а какие категорически нельзя

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский предупредил родителей, что для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы. Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в Instagram.

Лекарственная форма — это придаваемое фармакологическому веществу состояние, обуславливающее возможность его удобного введения в организм. Капли, сиропы, растворы, свечи, таблетки, аэрозоли, капсулы, порошки, суспензии — все это лекарственные формы, объясняет врач.



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«Категорически неправильны (нецивилизованны и рискованны) любые попытки дать младенцу ¼ взрослой таблетки, а лечение «больного горла» путем обмакивания соски в некий порошок, добытый из взрослого лекарства, — это вообще недостойно человека, живущего в XXI веке», — предупреждает врач.

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По словам Комаровского, все родители должны знать о лекарствах для детей следующее:

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• лекарства для приема внутрь рассматриваются в качестве наиболее предпочтительных;

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• лекарственные средства, предназначенные детям первых трех лет жизни, не должны напоминать по форме кондитерские изделия и не должны иметь яркое, привлекательное окрашивание;

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• предназначенные детям свечи (ректальные суппозитории) должны иметь соответствующие возрасту размеры и содержать возрастные дозы активных веществ;

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• все лекарственные средства, предназначенные для лечения детей первого года жизни, выпускаются стерильными;

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• в лекарственном средстве должно находиться как можно меньше дополнительных веществ, при этом особые требования (безопасность, натуральность) выдвигаются ко всем вспомогательным ингредиентам: красителям, ароматизаторам, стабилизаторам, консервантам, растворителям и т. д.;

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• упаковка лекарственного средства должна иметь специальное защитное устройство, не позволяющее ребенку открыть флакон самостоятельно;

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• жидкие лекарственные формы комплектуются специальными устройствами, которые облегчают точное дозирование (мерные ложки, пипетки и др.).

Отметим, ранее Евгений Комаровский рассказал, могут ли навредить гомеопатические препараты.

«Я бы сказал так. Сами препараты навредить не могут просто в силу того, что это не препараты. Это либо вода, либо сахар, то есть если вы съедите этого препарата килограмм, у вас будет тоже самое, что и от килограмма сахара, то есть диабетику гомеопатический сахарок, наверное, не нужен», — отвечает Комаровский.

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Кроме того, может навредить, отсрочка правильного лечения.

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