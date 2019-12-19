Доктор Комаровский рассказал, как решить распространенную проблему родительства

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский делится полезными советами с родителями о здоровье и воспитании. Доктор поднял важную тему, с которой рано или поздно сталкиваются родители, после чего страдает вся семья.

«Ситуация стандартна и встречается очень часто: ребенок здоров, улыбается, хорошо ест, прекрасно спит — в общем, ангел. Проблема лишь в том, что «тихий, мирный, веселый, хорошо спит и не капризничает» — это он днем, а ночью, когда взрослые члены семьи собираются спать, дитя спать не хочет, более того — громко рыдает, не слазит с рук и требует общения. Очевидно, что спать днем и не спать ночью ребенку не вредно. Это вредно его родителям», — приводит пример доктор.

Чтоб исправить ситуацию и выспаться всей семье, доктор дал следующие рекомендации родителям:

1. Сделать так, чтобы малыш не выспался в течение дня. Если ребенок демонстрирует желание спать — активно развлекать, максимально оттягивая то время, когда крепко уснет. И будить через два часа. Будить!!!

2. В течение дня максимально увеличить энергозатраты. Прогулки, активные игры, гимнастика. Не забывать о том, что дитя очень много энергии тратит на поддержание температуры тела: ни в коем случае не перегревать.

3. Заранее привести в порядок спальню. Хорошо проветрить, пропылесосить, помыть пол. Помнить, что идеальные условия для сна — температура 18–20 °С, влажность — 50–70 %. ⠀

4. Отрегулировать режим кормления. Сделать так, чтоб еда присутствовала в интервале 23.00–24.00. Если введен прикорм, последнее кормление осуществлять тем, что наиболее сытно, т. е. молочно-крупяной кашей. Постараться недокормить в интервале 18.00–20.00, чтобы лучше и с большим аппетитом поел перед сном. ⠀

5. Вечернее купание (перед последней едой) — в большой ванне, в прохладной воде, с массажем и гимнастикой — прекрасный повод и энергию потратить, и аппетит нагулять, и с родителями перед сном наобщаться. ⠀

«Главная сложность описанного «лечения» состоит в том, что родители вынуждены в течение 1–2 дней совершать действия, противоречащие общепринятым представлениям о том, как надо любить детей. Да как это можно, родное дитя!!! Недокормить… Не уложить… Разбудить… ⠀

И можно. И нужно. Два дня ограничений лучше, чем бессонные ночи годами», — объясняет Комаровский.

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