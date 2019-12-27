Женщинам не следует искать ответы на важные вопросы о собственном здоровье по форумам

В интернете много мифов и слухов о менопаузе, в которые чаще всего женщины верят. Рано или поздно этот период настанет у каждой из нас, поэтому следует знать правду.

Миф: Менопауза наступает ближе к пятидесяти

Согласно статистике, средний возраст, когда наступает менопауза, приходится на 51 год. Но это касается не всех. С менопаузой могут столкнуться женщины, начиная с конца 30-ти и заканчивая началом 60-ти. Официально начинается она только после того, как у вас год не было критических дней. Если задержка составляет 10 или 11 месяцев, а затем у вас начинается менструация, менопауза еще не наступила. Даже если у вас есть характерные симптомы — это может ничего и не значить. Так что прекращайте паниковать раньше времени.

Миф: Приливы жара — первый признак менопаузы

Нет, не обязательно. Зачастую между приливами и менопаузой ставят знак равно, но есть и другие более заметные симптомы, которые говорят об этом периоде. К ним относятся: усталость, увеличение веса, раздражительность и акне. Так что мы не советуем ждать приливов жара, чтобы сходить на консультацию к врачу. Опишите ему все признаки вашего недомогания и ждите его вердикта.

Миф: Если у вас поздно началась менструация, значит, и менопауза начнется позже

К сожалению, все как раз наоборот. Если «эти дни» начались у вас чуть позже, чем у ваших сверстниц, скорее всего, менопауза наступит раньше. Сложно сделать прогноз, в каком возрасте вам предстоит столкнуться с необратимыми изменениями в организме, но есть некоторые признаки, которые могут стать для вас подсказкой: зачастую, в каком возрасте у вашей мамы начинается менопауза, в таком же возрасте ждет это и вас. Кстати, курение ускоряет приход менопаузы, а злоупотребление алкоголем — оттягивает.

Миф: Менопауза разрушает вашу сексуальную жизнь

Женщины могут наслаждаться сексом в период и после менопаузы. Исследования говорят, что она не играет большой роли в интиме, как это принято считать. Более важным определяющим фактором того, как будет протекать ваша секс-жизнь, является то, какой она была до менопаузы. Если вы любили секс, то будете любить его и дальше. Так что не переживайте, ваша постель не остынет с приходом менопаузы.

Напомним, ученые рассказали о последствиях домашних родов.

Как сообщала Politeka, женские контрацептивы могут подвести: ученые нашли разгадку

Также Politeka писала, что защищает от рака и очищает почки: названа самая полезная зелень.