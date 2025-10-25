Дипломат Вадим Трюхан заявил, что МИДу нужно вернуть субъектность, а послов – назначать в соответствии со специальностью, тогда мы увидим совсем другие результаты работы украинской дипломатии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

По словам гостя программы, в Украине проблема с послами есть и сейчас, и была при всех президентах, потому что часто назначают людей, не имеющих прямого или косвенного отношения к дипломатической службе, они пришли из бизнеса или еще откуда-то. Например, отмечает он, у нас два бывших генпрокурора послы, что трудно себе представить в какой-то другой стране, или, например, непрофессиональный посол в Болгарии, поэтому имеем оттуда и такие результаты, поэтому Болгария даже была готова пропустить через свою территорию самолет с путиным в Будапешт.

«А если говорить о более широкой команде, ну, вы знаете, есть перегиб. Министерство иностранных дел во многом лишено влияния на выработку решений и, разумеется, на их принятие», – утверждает Вадим Трюхан.

Попутно дипломат вспоминает последний визит Зеленского в Вашингтон, это была очень важная поездка, поднимались очень чувствительные вопросы, а министра иностранных дел рядом за столом на ключевой встрече с Трампом и его командой не было. Это неписаное правило, подчеркивает он, что президента во время таких визитов должен сопровождать глава МИД.

«Мне хотелось бы, чтобы все-таки ядром для выработки решений и инициатив, их продвижения и принятия со стороны президента, если что-то стратегически важное, было Министерство иностранных дел. Доживем ли мы до этого? Следующий президент, кем бы он ни был, должен обязательно вернуть Министерству иностранных дел и в более широком контексте дипломатической службе Украины субъектность, то, чего оно сейчас, к сожалению, лишено», – заключает Вадим Трюхан.

