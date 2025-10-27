Наша судебная система уверенно теряет смысл. И случилось это задолго до того, как страну подорвали политические противостояния. Сегодняшние громкие провалы – лишь симптомы глубинного кризиса.

Каждый год десятки невинных выходят из тюрем после десятилетий за решеткой. Только в 2024 году Национальный реестр оправданий зафиксировал десятки новых случаев, которые стали результатом системных ошибок следствия, опознаний и обвинений.

Судьи тоже ошибаются. И нередко – сознательно. Расследование Wall Street Journal показало, что более 130 федеральных судей США нарушили закон, рассматривая дела компаний, акциями которых сами и владели. В 2025 году сенатор от штата Айова Чак Грассли начал проверку двух судей, писавших свои решения с помощью ИИ, с грубыми ошибками и абсурдными формулировками.

По данным Reuters, некоторые судьи лгали властям, допускали расистские высказывания и держали обвиняемых без адвокатов. И при этом возвращались на судейскую скамью без малейших последствий и выводов. С 2008 по 2018 год журналисты зафиксировали около 3600 случаев проступков судей, которые власти штатов скрывали от общества. 9 из 10 наказанных судей спокойно вернулись к своей работе.

Неудивительно, что, по данным Gallup, доверие к судам в США упало до 35%. Судебная власть, некогда опора закона, превратилась в бюрократический ритуал. Судьи, еще недавно уважаемые за свой интеллект, не успевают за эпохой искусственного интеллекта, временем криптовалют и биотехнологий. Присяжные, так это вообще анахронизм 18-го века.

Я говорю это компетентно, как юрист и политический активист. Судебная система США рушится под тяжестью собственных традиций и ее нужно не латать, а перестраивать с нуля.

Сегодня многие идут в судьи ради стабильной зарплаты, а не ради миссии. При доходах в $150 – 250 тысяч в год (что в разы ниже, чем у успешных адвокатов) американская судебная система не притягивает сильные умы. Чтобы вернуть в нее интеллект и независимость, нужно изменить сам принцип ее формирования. Судьи должны избираться на ограниченные сроки и переутверждаться по результатам работы, как менеджеры высокого уровня, а не быть феодалами в мантиях.

В правосудии США не хватает ключевого элемента – ответственности. Как отмечал профессор Барри Эдвардс в Emory Law Journal, апелляционные суды часто утверждают ошибочные решения из-за предвзятости. Хирург, многократно калечащий пациентов, теряет лицензию. Судья же, чьи решения постоянно отменяются, остается на месте. Этот абсурд давно пора остановить.

Нужно измерять эффективность судей по качеству решений, по их уровню, по профессиональной подготовке. Те же, кто стабильно ошибается, должны проходить переобучение, штрафоваться или просто идти в отставку. Кроме того, пора уже отказаться от мифа об «универсальном судье». Мир крайне усложнился, поэтому судья по финансовым делам должен прекрасно понимать экономику, а судья по уголовным – судебную экспертизу. Судебные академии, постоянное обучение, сертификация в новых дисциплинах – это уже не роскошь, а норма 21-го века.

Если судьи не успевают за временем, то система присяжных давно превратилась в настоящий фарс. Мы же не доверили бы случайным гражданам с улицы провести операцию на нашем мозге? Почему же мы позволяем таким решать дела, где фигурируют ДНК-тесты, терабайты цифровых доказательств и так далее? Присяжные – реликт эпохи, когда споры шли об участке земли и паре коров. Сегодняшние же процессы – это личные данные, высокие технологии, миллионы долларов на счетах... Искренность присяжных не компенсирует их некомпетентность. Эмоции и театральность часто подменяют доказательства. Это уже не демократия, а хаос, замаскированный под «участие народа».

США нужны профессиональные присяжные. Это должны быть граждане, получившие юридическую подготовку, входящие в ротационный корпус и получающие достойную оплату. Такой институт даст системе последовательность, рациональность и уважение к фактам. Да, потребуется конституционная поправка. Но, если наша страна меняла Основной закон 27 раз, то почему бы не сделать это ради справедливости?

Европа уже показала пример. Франция и Германия используют смешанные суды, где профессиональные и гражданские судьи работают вместе. В результате – меньше ошибок, быстрее процессы, предсказуемые и понятные решения. США же цепляется за романтизм 18-го века, игнорируя цифровую реальность сегодняшнего дня. Даже с электронными подачами и онлайн-слушаниями суды США просто тонут в ритуалах. В 18-м веке это было прогрессивно, но сегодня это анахронизм. Чтобы сохранить дух Конституции США, нужно обновить ее букву.

Я уже писал в Bloomberg Law и Investors.com, что американская Фемида теряет смысл. Закон – это операционная система цивилизации, но те, кто ее обслуживает, давно не понимают кода. Если не перезапустить систему – от подбора судей до суда присяжных – наше правосудие окончательно сломается под весом формальностей и посредственности.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Institute (Калифорния, США)