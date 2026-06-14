Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що росія під час війни багато в чому тримається завдяки грамотним банкірам, і одна з них, голова «Нацбанку» Набіуліна, схоже, шукає шляхи відходу, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Набіуліна, розповідає експерт, – це голова Національного банку рф, і обізнані люди говорять, що саме завдяки їй росія все ще повністю не розорена. Тобто, наголошує він, Набіуліна є найнебезпечнішою військовою злочинницею, і, до речі, вона була присутня на засіданні Ради безпеки, коли ухвалювалося рішення про визнання «ЛНР» та «ДНР», тобто, безумовно, їй місце на лаві майбутнього трибуналу для небезпечних злочинців і розпалювачів війни.

«І ось завдяки їй економіка росії встояла. Завдяки тому, що вона – грамотна людина у фінансовому плані. Наскільки я пам'ятаю, таких після Гітлера саджали чи страчували, бо вони брали участь у фінансуванні фашизму. Так само і Набіуліна – одна із лідерів фінансування російського фашизму. Разом із Германом Грефом (ред. – головою «Сбербанку») та іншими банкірами», – стверджує Михайло Шейтельман.

Але Набіуліна, розповідає він, втекла спочатку з Петербурзького економічного форуму, де мала виступати, а тепер і з головного засідання щодо облікових ставок та нарощування інвестицій у росію. Тобто, підкреслює експерт, там, де Набіуліна мала бути головним героєм, сидів путін, а слухати, коли він говорить про економіку, це, звичайно, особливого родуклоунада.

«А тепер політична складова. Ви ж розумієте, Набіуліна втекла, бо більше не готова брати участь у всьому цьому. Абрамович втік до Києва шукати відхідних шляхів. Набіуліна втекла з Нацбанку, щоб шукати, як їй отримати дипломатичну недоторканність, угоду зі слідством, програму захисту свідків, як їй туди потрапити. Я думаю, що вона зараз шукає. Вона у москві водночас, у москві шукає, їй не треба далеко для цього їхати. А ці окупаційні жителі Севастополя шукають, чи встигнуть вони через міст втекти, а Сальдо шукає, чи встигне втекти з Херсонської області, перш ніж туди прийдуть наші війська», – стверджує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що проблеми історичної пам'яті, зокрема, питання УПА варто вирішувати після війни.

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